Co umějí chytré umělé klouby a proč jít před výměnou k zubaři. Ortoped vypráví

Čím je člověk starší, tím je opotřebení a posléze ubývání kloubní chrupavky, tedy artróza, častější. S tím narůstá i počet výměn kyčelních a kolenních kloubů za umělé. Totální endoprotéza (výměna kloubu) tak patří mezi nejúspěšnější operace 20. století. Zároveň jsou umělé klouby stále dokonalejší a „chytřejší“. „Usilujeme o to, vyvinout takové kloubní implantáty, aby nás samy dokázaly upozornit na to, že se v jejich okolí objeví infekce,“ říká prof. MUDr. DAVID JAHODA (58), CSc., primář Centra ortopedie v Klinickém centru ISCARE, který zároveň působí i na 1. ortopedické klinice 1. LF UK a Fakultní nemocnice Motol. Když elektronika uvnitř implantátu zaznamená bakteriální infekci, vyšle signál přes chytrý telefon, a doktor může infekci začít léčit. Díky tomu se pacient vyhne komplikacím vedoucím k výměně kloubní náhrady. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Lubor Černohlávek
  20:00
Čím je člověk starší, tím je opotřebení a posléze ubývání kloubní chrupavky, tedy artróza, častější. S tím narůstá i počet výměn kyčelních a kolenních kloubů za umělé. Zároveň jsou umělé klouby stále dokonalejší a „chytřejší“. „Snažíme se vyvinout takové kloubní implantáty, které by nás samy upozornily na to, že se v jejich okolí objeví infekce,“ říká David Jahoda, primář Centra ortopedie v Klinickém centru ISCARE.

Před čtyřmi lety jste pro TÉMA řekl, že jste kousek od vyvinutí chytrých endoprotéz, jež budou schopné rozpoznat infekci. V jakém stadiu je vývoj nyní?
Co se týče chytrých endoprotéz, vývoj samozřejmě pokračuje dál. Technický pokrok se ve zdravotnictví zavádí velice rychle, ale vše, co se implantuje do člověka, je svázáno velice přísnými pravidly. Což je správně, protože kloubní náhrady musí fungovat desítky let a vše je testováno velice pečlivým a drahým ověřovacím procesem, kdy se berou v úvahu i možné vedlejší účinky ve smyslu alergií a dalších chemických reakcí v těle. To nějakou dobu trvá.

Lékaři Česka

Naše vědecké výsledky však vypadají výborně, a dokonce jsme za projekt implantabilních biosenzorů dostali v minulém roce Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Takže ve vědecké části se hodně posunujeme, ale v té praktické, kdy půjde o každodenní používání u pacientů, nás čeká ještě relativně dlouhá a náročná cesta.

Spousta lidí s nadváhou se rozhodne hubnout až poslední tři týdny před operací. To je špatně.

