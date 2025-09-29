Před čtyřmi lety jste pro TÉMA řekl, že jste kousek od vyvinutí chytrých endoprotéz, jež budou schopné rozpoznat infekci. V jakém stadiu je vývoj nyní?
Co se týče chytrých endoprotéz, vývoj samozřejmě pokračuje dál. Technický pokrok se ve zdravotnictví zavádí velice rychle, ale vše, co se implantuje do člověka, je svázáno velice přísnými pravidly. Což je správně, protože kloubní náhrady musí fungovat desítky let a vše je testováno velice pečlivým a drahým ověřovacím procesem, kdy se berou v úvahu i možné vedlejší účinky ve smyslu alergií a dalších chemických reakcí v těle. To nějakou dobu trvá.
Naše vědecké výsledky však vypadají výborně, a dokonce jsme za projekt implantabilních biosenzorů dostali v minulém roce Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Takže ve vědecké části se hodně posunujeme, ale v té praktické, kdy půjde o každodenní používání u pacientů, nás čeká ještě relativně dlouhá a náročná cesta.
Spousta lidí s nadváhou se rozhodne hubnout až poslední tři týdny před operací. To je špatně.