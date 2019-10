Probudil se z kómatu bez tří končetin, nyní díky protézám opět chodí

David měl velmi vážnou nehodu na cestě z práce. Řídil svou motorku, když do něj narazilo protijedoucí auto, které sjelo do protisměru. Během nehody utrpěl vážné popáleniny na šedesáti procentech těla a mu museli v nemocnici amputovat obě nohy a jednu ruku.

Dva měsíce strávil v kómatu a lékaři mu dávali minimální šance na přežití. Jeho stav byl velmi vážný. Nikoho ani nenapadlo, že by mohl znovu chodit a žít normální život. Přesto se mu to povedlo, protože je velký bojovník. „Absolvoval jsem následně ještě šestadvacet operací kvůli popáleninám a zraněním. V nemocnici jsem byl dalších sedm měsíců a nevzdal jsem to. Lékařům vděčím za svůj život,“ sdělil pro server Mediadrumworld.com.

Než lékaři mohli Davidovi vyzkoušet protézy, uplynulo dalších osm měsíců, které strávil na kolečkovém křesle. Věděl však, že se na něj znovu vrátit nechce a rehabilitoval, aby byl schopen používat prostetickou ruku i nohy.

„Myslel jsem jen na budoucnost a na to, že to všechno zvládnu. Tvrdě jsem cvičil, abych se mohl znovu postavit na nohy. A velký dík patří mé přítelkyni, která vždy stála po mém boku a byla mi obrovskou oporou,“ prozradil. Bylo pro něj těžké přijmout, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Našel si však jiné zájmy a nyní jezdí na speciálně upraveném kole. Nevzdal se tak sportu, který před nehodou tolik miloval.

„Musel jsem se jen naučit žít jinak. Musel jsem zapomenout, jaké to bylo dřív. Žiji a to je hlavní,“ doplnil.