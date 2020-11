Tlak a cholesterol jsou vražedná dvojice. Dostaňte je pod kontrolu

Kolik máte? Hodnoty krevního tlaku u dospělého člověka by se měly pohybovat v rozmezí 100–140/60–90 mm Hg.





Nezapomeňte, že mírné občasné výkyvy tlaku jsou normální. Ale pokud pravidelně delší dobu překračují 140/90 mm Hg, jde o hypertenzi, kterou je nutné léčit.





U krevního cholesterolu je hodnocení složitější. Ačkoli se běžně uvádí, že normální je celkový cholesterol v krvi do cca 5 mmol/l (a berou to tak i někteří praktičtí lékaři), odborníci na aterosklerózu doporučují podstatně nižší hodnoty. Kromě toho záleží na množství LDL a HDL (a jejich poměru), hladině triglyceridů.





Posoudit hodnoty krevního tlaku a zejména cholesterolu musí lékař (ideálně odborný), který zná všechny okolnosti. Nehodnoťte to sami podle internetu.