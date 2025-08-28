Možná tomu nevěříte, ale každý z nás se může stát ze dne na den hrdinou. A rozhodně se při tom nemusí prohánět nad střechami domů v blyštivých komiksových kostýmech. Někdy stačí jedno jediné slovo: „Souhlasím“.
Tím dáme zelenou tomu, že někdo jiný může získat jistou část našeho těla. Učinit tak můžeme ve dvou časových rovinách – ještě za svého života, anebo až po smrti. Nás to nic „stát“ nebude. Pro druhého člověka to ale znamená naprosto všechno.
Dary po smrti
Po smrti se z našeho těla mohou odebrat orgány a tkáně, které stále fungují a lze je využít pro transplantaci. Nejčastěji jde o srdce. „Jeho darování je možné pouze u lidí, kteří zemřeli na mozkovou smrt, tedy mozek přestal fungovat, ale srdce stále bije, protože je udržováno pomocí přístrojů,“ vysvětluje kardioložka Julie Rosenthalová.
Podobné je to i s plícemi. „Ty musejí být bez infekce a poškození, které může způsobit nějaké zranění nebo třeba kouření,“ vysvětluje pneumolog David Trujillo s tím, že v plicích musí ještě dobře fungovat okysličení krve.
Dostala jsem druhou šanci. Ledvinu mi darovala maminka
Dalšími orgány, které lze darovat po smrti, jsou játra, ledviny, slinivka břišní nebo tenké střevo. A samozřejmě i některé tkáně.
A jak to funguje v praxi? V Česku platí takzvaný předpokládaný souhlas. To znamená, že pokud jsme se za života přímo nevyslovili proti darování, mohou lékaři poté, co opustíme tento světa, naše orgány odebrat.
Tkáně a to ostatní
Není toho málo, co může člověk ze svého těla na pomoc druhým darovat – nejde jen o orgány jako takové.
Krev a plazma – za života
V reálu se však lékaři dotazují rodiny a bez jejího souhlasu takové úkony neprovádějí. Pokud jste vysloveně proti, můžete se zapsat do Národního registru nesouhlasících osob.
Dary za života
Ne vše je ale vázané na smrt. Některé části těla lze darovat i za života – bezpečně a dobrovolně. Kromě kostní dřeně je to například ledvina. Dárce totiž může žít zcela plnohodnotný život, i když má jenom jednu.
Pomůže to hlavně těm jedincům, kterým tento orgán selhal, ať už kvůli diabetu, autoimunitní nemoci nebo genetické poruše. „V ideálním případě se hledá kompatibilní dárce v rodině, ale možné je i nepříbuzenské dárcovství,“ vysvětluje nefrolog Andrew Bentall, který ale nabízí také jinou možnost.
Darování vajíček není byznys, řešíme i vzhled dárkyně, líčí gynekoložka
„Existují takzvané křížové transplantace. Jde o situaci, kdy dárce není vhodný pro svého blízkého, ale hodí se jinému páru a naopak. Pak se provede výměna napříč dvojicemi.“
Operace probíhá v celkové narkóze a dárce se vrátí k běžnému životu během několika týdnů. Podobně můžeme věnovat i část jater, která mají unikátní schopnost regenerace. Dárce musí být v tomto případě zletilý, způsobilý k právním úkonům a zdravý.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.