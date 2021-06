Žena dala za dárce spermatu své úspory, teď vychovává postiženého syna

Za sperma od dárce dala v přepočtu přes sto tisíc korun. Měla štěstí, protože se jí podařilo otěhotnět hned napoprvé. Těhotenství si užívala. Obavy nastaly, když na screeningu lékař zjistil, že bude mít chlapeček Downův syndrom. Kvůli vyššímu věku si nechala udělat potřebné testy už v jedenáctém týdnu těhotenství.

„Neváhala jsem ani sekundu, věděla jsem, že si miminko nechám. Byla jsem v šoku, strašně jsem plakala, ale hned jsem začala zjišťovat potřebné informace o tomto postižení,“ svěřila se. Lékaři ji varovali, že bude výchova postiženého dítěte složitější.

„Nezměnila bych nic. Je přesně takový, jaký měl být. Je to úžasný chlapeček, každým dnem se s ním učím novým věcem, které pro mě dříve byly velkou neznámou. Dělá ze mě lepšího a silnějšího člověka,“ pokračovala žena dál v rozhovoru pro server Daily Mail.



Ve čtyřiceti letech začala přemýšlet o své budoucnosti. Nikdy se nevdala, nenašla vhodného partnera a přitom toužila po dětech. Nechtěla vybírat náhodně muže, se kterým by otěhotněla. Vsadila na dárce spermatu.

„Lékař mi sdělil, že zřejmě hned neotěhotním. Já jsem ale věděla, že další proces oplodnění za pomoci spermatu od dárce nebudu moct zaplatit. Modlila jsem se, aby to vyšlo. Tušila jsem, že moje přání bude vyslyšeno. A nakonec se to vážně povedlo,“ doplnila s tím, že je šťastná za takovou možnost a stejný proces by doporučila každé ženě, která touží po dítěti a nemá vhodného kandidáta na tatínka.