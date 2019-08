Nemá dlaně a je vizážistkou. Jsem soběstačná, říká

Láska může mít mnoho podob. Dokazuje to i pětatřicetiletá Amanda z Londýna, nedávno ukončila vztah se Sochou svobody a...

NÁZOR: Ženskost se do módy nevrací. Ideálem je dál žehlicí prkno

Minimálně deset let čteme zprávy o tom, že se do světa módy vrací ženskost. Nevrací. Naopak. Je to ještě horší než před...