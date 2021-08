Svalové napětí vypovídá o celkové psychice, říká fyzioterapeutka

Čím svým zádům škodíme nejvíc?

Většinou se odborníci shodnou, že zádům nesvědčí dlouhodobá výdrž v jedné statické poloze, ať už jde o stání, nebo sezení. Sedět osm hodin u počítače, aniž byste měla možnost změnit polohu, k tomu se ještě muset soustředit a překonávat únavu, to vše se podepisuje na svalovém napětí, jež přispívá ke vzniku bolestí zad. Někdo z kolegů by mohl na prvním místě uvést nedostatek vhodné pohybové aktivity v průběhu celého dne, ale to jde ruku v ruce.

Já ovšem nemám tohle zjednodušování ráda. Z vlastní praxe vím, že existují lidé s genetickými dispozicemi pohybového aparátu, které se týkají struktury páteře a jejího zakřivení, a ti budou mít k těmto typům potíží bohužel sklony. Nemyslím si tudíž, že kdybychom měli všichni optimální pohybový režim, záda by nikoho nebolela. Mám pacienty, kteří se o svůj pohybový aparát v podstatě nestarali, a až nějaká vážná specifická situace u nich vedla ke vzniku bolestí zad. A mám i klienty, co se o sebe starají intenzivně, a přesto mají potíže.