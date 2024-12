V naději už nevěřím, moje onemocnění je smrtelné, říká Cyril Höschl o diagnóze

Bojujete s vážnou neurologickou nemocí. Kdy jste vlastně zjistil, že něco není v pořádku?

Předloni na jaře jsem si všiml, že mi začala trochu váznout pravá ruka a můj podpis se zmenšil. Při psaní jsem se zadrhával. Loni v létě se mi najednou zničehonic, bez jakéhokoliv úrazu, přetrhla Achillova šlacha. To už mi bylo jasné, že se něco děje s pojivovými tkáněmi. Achilovka je totiž nejsilnější šlacha v těle, jen tak se nepřetrhne. Ještě jsem byl na dovolené v Řecku, ale po návratu se můj stav zhoršil natolik, že jsem do Vánoc úplně přestal chodit. Naštěstí mě na rehabilitaci v Motole a v Berouně dostali zpět na nohy, a tak jsem se začal pomalu pohybovat. Pak se bohužel příznaky znovu zhoršily. Nedávno už mi to postihlo i polykací svaly. Když piju, topím se, špatně mluvím, zhoršily se mi vegetativní funkce. Vlastně na mně není nic, co by nebylo porouchané.

