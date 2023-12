Höschl: Náš životní příběh modeluje to, jaké emoce vyvoláváme u druhých

Je těžké porozumět sám sobě? Jde se vyhnout problémům a mít klidné spaní každý den? Prof. MUDr. CYRIL HÖSCHL (73), DrSc., FRCPsych, shrnuje padesát let svých odborných zkušeností v právě vydané knize Tak o co jde?. Proč tak často máme pocit, že nám život nejde podle představ? A jak správně číst, co se nám děje? V knize tento popularizátor vědy a uznávaný psychiatr popisuje, jak a proč si s námi hraje vlastní mozek, jak fungují vztahy a co je ovlivňuje. Jakou výbavu si neseme do života v genech, a co naopak máme zcela ve svých rukou… | foto: Petr Kozlík, MAFRA