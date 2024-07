Protáhněte své tělo. Cviky, které vám uleví při sedavém zaměstnání

Zařaďte přes den víc pohybu Vyřizujte telefony vestoje, a pokud je to možné, jděte během mobilního hovoru na procházku.

Jestli to jde, nejezděte výtahem ani po eskalátoru, ale choďte po schodech.

Místo posezení s kamarádkou v kavárně si vezměte kávu s sebou a běžte se projít.

I domácí práce se počítají, je však třeba je průběžně dávkovat. Rozdělte si je proto tak, že neuklidíte kompletně byt v jeden den, ale každý den uděláte jen nějakou část. Jednou vyperete prádlo, jindy vyluxujete, příště vytřete podlahy a tak dále.

Nezapomeňte ani na klasické cvičení. Jakmile vám to čas dovolí, vyrazte si ven zaběhat, případně se při sledování svého oblíbeného pořadu projeďte na rotopedu. Ujedete tak delší trasu, než kdybyste jen na trenažéru ve fitku koukali do prázdna.

Cestou do práce vystupte z MHD o stanici dřív a zbytek trasy dojděte pěšky, bude vám to i lépe myslet!