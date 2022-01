Tři cviky, které zlepší váš zrak. Od stresu pomůže i světelná meditace

Naše oči jsou velmi těžce pracujícím smyslovým orgánem, žádný z našich ostatních smyslů nezachytí během krátké doby tolik vjemů jako náš zrak – představuje to téměř 80 procent všech informací z okolního prostředí. O to důležitější tedy je, aby nám oči vydržely zdravé až do vysokého věku.

Digitalizace může škodit zdraví

Navzdory tomu se většinou o svůj zrak příliš nestaráme. Místo toho ho přes den zatěžujeme prací na počítači nebo častým nahlížením do mobilu a večer se ještě díváme dlouho na televizi.

Důsledkem jsou oči, které nás pálí, často i rozostřený pohled, bolest hlavy, napětí v oblasti šíje a ramen. Neustálé zírání na digitální přístroje se dříve či později na našem zdraví zkrátka zákonitě projeví.

Na vině je také modré světlo. Večer nám nejen brání v usínání, ale může poškodit i nervové buňky na sítnici, které jsou na světlo citlivé. Z toho po určité době vznikají oční vady, například věkem podmíněná makulární degenerace (onemocnění centra sítnice). Běžně rozšířená intenzivní práce na počítači může vést i k silné krátkozrakosti. Ale naštěstí proti těmto příznakům můžete bojovat cíleným tréninkem očí.