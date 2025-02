Z boubelky hvězdou posilovny. Žena změnila život od základu

„Dřív jsem byla uvězněná v nekonečném kruhu nespokojenosti a pocitů méněcennosti. Jednou jsem si uvědomila, že veškeré mé štěstí je jen v mých rukách. Pokud já něco neudělám, nic se nezmění. Chtěla jsem změnu od druhých, ale změnu jsem musela udělat sama,“ uvedla žena.

Zpočátku pro ni bylo posilování velmi náročné. Nebyla zvyklá na pravidelný pohyb a „trestem“ byla i zdravější strava. Po pár týdnech si na nový režim zvykla a začala pozorovat výsledky.

„Bývala jsem holkou, která neměla žádné sebevědomí. Nerada jsem se účastnila společenských akcí, stranila jsem se přátel. Necítila jsem se dobře ve vlastním těle a bylo to extrémně frustrující. Každý den jsem žila s tím, že jsem se na sebe nechtěla podívat ani do zrcadla. Byla jsem v extrémním stresu, padaly mi vlasy,“ postěžovala si žena pro server Get Surrey.

Jednou se však konečně odhodlala a zašla do místního fitness centra, aby svůj život posunula správným směrem. Každé kilo dolů pak pro ni bylo malým vítězstvím. Zaměřila se na posilování a naopak chtěla nabírat hmotu. Díky zdravé stravě a tréninkům v posilovně se dočkala svalů, po kterých tolik toužila. A dnes se dokonce sama živí jako trenérka.

„To by mě dřív ani ve snu nenapadlo. Tato práce mě nesmírně naplňuje. Potkávám klienty, kteří jsou na tom obdobně jako já před pár lety. Jsem ráda, že někoho mohu podpořit a pomoct mu na jeho cestě za splněným snem. A tím je zdravé tělo i duch,“ doplnila.