Kulturistka se pyšní dokonalými svaly, muži je uctívají

Posilovat začala už ve čtrnácti letech. Jako malá holka vzhlížela k ženám i mužům, kteří měli velké svaly. Posiluje každý den už přes šestnáct let a nyní trénuje i ostatní. Často se v minulosti setkávala s tím, že pro některé byly její svaly příliš. Ženy její posedlost dokonale vyrýsovanými svaly nechápaly a muži jí dávali najevo, že už to nevypadá žensky. To se však změnilo, když začala přidávat fotografie na Instagram.

„Zjistila jsem, že se to mnoha lidem líbí. Dnes už mám kolem sebe komunitu, která má stejné zájmy jako já. Překvapilo mě, kolik mužů moje svaly obdivuje a uctívá. Za moje fotografie během posilování jsou schopni dát cokoli,“ uvedla pro Daily Star kulturistka a osobní fitness trenérka.

Jessica se podle vlastních slov díky svalům cítí silnější a to i po psychické stránce. Nemá pocit ženské zranitelnosti a nepřipadá si vůči mužům v oslabení. „Muži mě berou jako sobě rovnou. V posilovně se nedělají rozdíly. Mimo posilovnu málokterý muž dokáže přiznat, že má slabost pro ženy se svaly. Ale divili byste se, kolik takových mužů mi pak píše soukromé zprávy,“ dodala.