Posilování jako závislost. Z porodnice jela žena do fitka

Osmadvacetiletá Sofia Piresová z Austrálie cvičila a posilovala až do porodu. Zvedala těžkou váhu a chovala se stejně, jako by gravidní ani nebyla. Z porodnice pak zamířila do posilovny, na kterou se nesmírně těšila. Cvičí každý den a jejím největším parťákem je nyní malá dcerka.