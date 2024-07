Američance říkají trollice. I bez steroidů má větší svaly než většina mužů

„Před osmi lety jsem si řekla, že budu dřít, co to půjde, abych dosáhla vysněného těla. A splnilo se mi to. Mám za sebou opravdu hodně práce a přísahám, že v tom nehrají žádnou roli steroidy. Je to pouze o posilování a správné stravě,“ uvedla žena pro portál The Sun.

Lidé jí říkají Hulk, trollice nebo muž s ženskou tváří. Hodně si kvůli svému vzhledu vyslechla a stále nerozumí tomu, proč ji musejí někteří lidé urážet. Myslí si, že především šikana ze strany mužů je pouze o závisti.

„Málokdo mi věří, že neberu steroidy. Měla jsem pocit, že to musím každému vysvětlovat. Chtěla jsem si obhájit tu dřinu a dokázat, že je to nesmysl. Nakonec mi došlo, že to nemá smysl. Někdo má svojí pravdu a odmítá slyšet něco jiného a v tom případě je nesmysl se s ním dohadovat,“ myslí si.

Denně dělá stovky dřepů, zvedá těžkou váhu a připravuje si jídla dopředu, aby obsahovala vše, co k růstu svalové hmoty potřebuje. V rychlém občerstvení ji nepotkáte a stejně tak ani na kávě s dortem.

„Jsem pyšná na to, jakou už mám sílu. Odtlačila jsem i svého obřího Hummera. Dosáhla jsem přesně toho, co jsem chtěla. Žít svůj vlastní sen je paráda. Všem doporučuji, aby šli za svými sny. Ať to stojí cokoli. Být šťastný je to hlavní,“ dodala.