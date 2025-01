Cvičit začala před sedmi lety, ve dvaašedesáti má žena super postavu

Ačkoli neměla původně v plánu být trenérkou a mít na starosti jiné ženy, dnes je trénuje a miluje to. Má spoustu fanoušků na Instagramu a i tam se snaží každého motivovat ke sportu a cvičení. Sama začala být aktivnější až v 53 letech, kdy měla problémy s koleny a lékař jí sdělil, že by se měla pravidelně hýbat.

V rodině měla obezitu a myslela si, že stejně jako její otec bude po padesátce morbidně obézní a nic s tím nepůjde dělat. Strach ze zdravotních obtíží byl silnější a pro změnu se rozhodla takřka ze dne na den.

„Pohyb je základ zdravého života. Teď už to vím. Snažím se tuto myšlenku předávat dál. Pak je tu další stupeň, který následuje po pravidelném pohybu. Tím je posilování a podle mého by ani to nemělo v životě lidí chybět. Posouvá nás to kupředu a dodává sílu,“ uvedla žena z Brazílie pro portál Essentiallysports.

Často také hovoří o duševním zdraví, které je podle ní křehčí, než si mnozí myslí. „Je velmi jednoduché dostat se do bodu, kdy nevíme, kam dál. Obzvlášť ve chvíli, kdy nás zasáhne nějaké vážné onemocnění nebo například problémy v rodině. I s tím může sport pomoct. Ráda bych ale zdůraznila, že pečovat by o sebe měl člověk komplexně a chodit na pravidelné kontroly k lékaři. Já třeba nedám dopustit na prevenci a pravidelně si nechávám kontrolovat prsa,“ dodala. Věří, že se jí podaří ke sportu motivovat další lidi a díky tomu se jim zlepší kvalita života. Už nyní ji sleduje na Instagramu přes jeden a půl milionu lidí.