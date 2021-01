Pohyb je k hubnutí nezbytný. Tipy, jak cvičit nejen v době koronaviru

Pokud chceme hubnout, mělo by nám být jasné, že musíme méně energie přijímat a více vydávat. Žádný jiný zázrak ke zhubnutí nepovede.



Měli bychom se tedy naučit sestavit si jídelníček tak, aby odpovídal energeticky a nutričním složením redukci hmotnosti a přitom nám vyhovoval (více jsme psali zde).

Druhou neméně důležitou složkou je zařazení větší pohybové aktivity. Pohyb sice většinou nehraje v energetické nerovnováze takovou roli jako jídelníček, ale má mnoho dalších pozitiv.

Tajemství spalování Pro dosažení kýženého účinku – hubnutí musí být splněny dvě podmínky: vhodná intenzita a dostatečná délka provádění pohybu. K výraznějšímu spalování tuků dochází cca po 20 minutách středně intenzivního pohybu, do té doby a při nižší či vyšší intenzitě tělo spaluje převážně sacharidy. Střední intenzitu pohybu poznáte dobře podle toho, že jste schopni mluvit, ale už si nezazpíváte. Nejdůležitější je ale vždy celková denní energetická bilance – celodenní příjem musí být nižší než výdej – jakýkoli pohyb (výdej) se tedy počítá.



„Látky zvané myokiny, které vznikají při pohybu ve svalech a jsou vylučovány do krevního oběhu, dokážou významným způsobem ovlivňovat metabolismus vzdálených orgánů. Tím se mohou podílet na léčbě zhruba 25 nemocí. Například pohyb zlepšuje cévní systém, snižuje celkový cholesterol, zvyšuje imunitu a taky, což je neméně důležité, nám zlepšuje náladu,“ vysvětluje odbornice na hubnutí Iva Málková ze společnosti Stop obezitě (STOB).

Každý pohyb se počítá

Je lepší sedět než ležet, stát než sedět a hýbat se než stát. Seďte co nejméně a zařaďte do svého života co nejvíce i takzvaného rutinního pohybu.

„Musíme si uvědomit, že většině z nás rutinní pohyb ubyl. Pokud máte home office a nakupujete online, tak ujdete za celý den třeba jen tisíc kroků po bytě, zatímco při běžných pochůzkách to dává většinou nad pět tisíc kroků,“ upozorňuje Iva Málková. A to je opravdu málo. Ideální je totiž pro naše zdraví ujít denně deset tisíc kroků.

Pár tipů, jak na začátek přidat pohyb

– Při telefonování choďte.

– Při sledování seriálů, filmů do první reklamy jeďte na rotopedu, choďte na pásu či třeba „hopsejte“ na fitbalu.

– U televize nebo počítače neseďte na gauči, ale na fitbalu.



– Před každou pravidelnou činností, jako je čištění zubů, čtení novin, pití kávy či jedení večeře, se pět minut hýbejte. Můžete využít cvičení na Youtube, vymyslet si vlastní cvičení nebo se aspoň protáhnout.

Pohyb by vás měl bavit

Zamyslete se nad tím, který pohyb vám dělá radost. Nemusíte nutně běhat, zvedat činky nebo cvičit aerobik. Pokud třeba rádi tančíte, zkuste to. Na internetu najdete nespočet videí, podívat se můžete i na online lekce.

Pro milovníky přírody je zase ideální nordic walking, v případě teplejšího počasí cyklistika, v případě sněhu běžky na čerstvém vzduchu. Pobývejte co nejvíc venku – světlo přispívá k dobré náladě. Intenzita světla je i při zamračené obloze mnohonásobně vyšší, než když jste zalezlí v superosvětlené místnosti.



A kdo má rád cvičení v partě, může mu to v současné době nahradit alespoň částečně cvičení online v přímém přenosu. Dnes je na internetu různorodá nabídka a různorodá je i jejich kvalita. Jak ale poznáte, že konkrétní cvičení je vhodné právě pro vás?

Vyzkoušejte si cvičení online podle svého gusta od zdravotního, jógy přes aerobní až k tancům pod vedením odborníků ze Stop obezitě.

– Preferujte typ lekce, kterou již znáte ze cvičení naživo. Klesají šance, že budete provádět úplně nové cviky (úplně špatně).

– Hledejte online cvičení, ve kterém jsou pečlivě popisovány jednotlivé cviky, jejich správné provedení, ale i typicky chybná provedení.

– Najděte si lekce, které vás budou bavit – nabijí vás nebo naopak uvolní, vždy ale dodají pohodu.

Cvičit můžete i podle předtočených videí. Jejich výhodou a současně nevýhodou je možnost pustit si je a zacvičit si kdykoli a kdekoli.



„To ale také někdy znamená nezacvičit si nikdy a nikde. Živé online cvičení kombinuje výhody cvičení odkudkoli, ale současně je pevně daný termín, což zvyšuje motivaci,“ upozorňuje odbornice na hubnutí a psycholožka Iva Málková.

Na co dát při online cvičení pozor

Všechny typy online cvičení kladou velkou zodpovědnost na samotné cvičící. Ti musí odhadnout svoje síly a zohlednit při cvičení svoje zdravotní dispozice.



„V tělocvičně může instruktor cvičící kontrolovat, vidí, zda cvičí správně. Přes obrazovku toto není možné, ani pokud hodina probíhá v reálném čase. Je proto dobré pamatovat na heslo: Méně je často více, online obzvlášť,“ dodává Iva Málková ze STOB.

Máte-li kila navíc, malé zkušenosti s pohybem nebo se necítíte v kondici, cvičení po síti vám ale možná nabídne možnost zkusit formy pohybu, na které byste si na živých lekcích a před zraky ostatních nikdy netroufli. Tak neváhejte a rozhodně to zkuste.