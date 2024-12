Léčba cukrovky u nás stojí kolem 50 miliard ročně, říká diabetolog

„Na začátku diabetu II. typu stojí tuk, který přijímáme z potravy. Pokud je ho příliš, začne se z přeplněné tukové tkáně uvolňovat a ukládat třeba v oblasti slinivky či jater. To pak vede ke vzniku cukrovky.“

Cukrovka II. typu je dlouho bezpříznaková

Zatímco u autoimunitního diabetu I. typu bývají příznaky onemocnění velmi bouřlivé, cukrovka II. typu může v těle relativně dlouho probíhat nepozorovaně. „Dnes je většina případů diagnostikována v asymptomatickém stádiu. Tito lidé mají pouze zvýšenou glykémii, která se ještě klinicky neprojevuje. Což ale neznamená, že jejich organismus již není fatálně poškozován.“

Mezi hlavní komplikace dlouhodobě zvýšené, byť i mírné glykemie patří poškození očních cév, neuropatie vedoucí k tzv. syndromu diabetické nohy či selhání ledvin. „Cukrovka navíc výrazně zvyšuje riziko některých typů nádorů, například nádorů tlustého střeva, močového měchýře nebo dělohy,“ vysvětluje Šoupal.

Na to, že něco není v pořádku, mohou upozornit příznaky, jako je dlouhodobá únava, zvýšená potřeba močení, častější příjem tekutin, případně mykotické záněty genitálií. „Příznaky jsou bohužel dost nespecifické. Kdo z nás dnes není unavený? Proto je důležitá diagnostika u praktického lékaře.“

Léčba diabetiků státu stojí desítky miliard

Podle doktora Jana Šoupala existuje dnes celá řada nástrojů, jak cukrovku léčit či držet pod kontrolou. Ani těžké případy diabetu nejsou podle něj beznadějné. „V případech, kdy už jiná než inzulinová léčba nezabírá, doporučujeme glukózový senzor. Jedná se o zařízení velikosti pětikoruny, které v pravidelných intervalech monitoruje hladinu glukózy v podkoží. Tyto informace pak dostává pacient na mobilní telefon,“ vysvětluje diabetolog.

Takové zařízení je podle něj obzvláště vhodné pro staré lidi. „Díky senzoru můžete mít přehled, zda se vaše babička nebo dědeček neblíží hypo nebo hyperglykemii a pokud ano, včas je na to upozornit. Navíc se z těchto dat pacienti naučí, co jim škodí a co jim naopak pomáhá udržet cukrovku pod kontrolou.“

V současnosti tyto přístroje pojišťovny bez problémů hradí u diabetiků I. typu. „Asi před měsícem byla publikována velká švédská studie, která ukázala, že aplikace glukózového senzoru výrazně snížila riziko hospitalizace také u diabetiků II. typu. Jeden takový senzor stojí zhruba 1500 Kč na 14 dnů. Není to sice levné, ale jsme přesvědčeni, že pokud dokáže snížit riziko akutních i dlouhodobých komplikací, tak by se to státu mělo vyplatit – jak v oblasti zdravotní péče, tak v sociálním systému,“ uvádí doktor Šoupal. Shodou okolností nyní v parlamentu čeká na schválení zákon, který by měl rozšířit úhradu senzorů pojišťovnami i pro některé diabetiky II. typu.

