Existují dva hlavní typy cukrovky. Typ 1 se obvykle projeví už v mládí a je nutné ho od začátku léčit inzulinem. Typ 2 se vyvíjí pomalu a častěji postihuje starší lidi a bývá spojen i s nadváhou či nezdravým životním stylem.
Mnoho lidí o své nemoci vůbec neví. Zpočátku se cítí jen trochu unavení, mají větší žízeň nebo častěji chodí na záchod. Jenže uvnitř už může docházet k poškozování cév, nervů i vnitřních orgánů.
Pokud se cukrovka neléčí, potíže se časem zhoršují a některé změny už nelze vrátit. Zjistit se dá jednoduše – u praktického lékaře z odběru krve nebo z ranní moči. Pravidelné preventivní prohlídky tak mohou zachytit cukrovku ještě včas, kdy je největší šance předejít komplikacím. Těch může být hned několik.
1. Poškození zraku
Vysoký cukr narušuje cévy v očích. Zhoršuje se vidění, přidat se může šedý zákal nebo krvácení do sítnice. Neléčená cukrovka může vést až ke slepotě.