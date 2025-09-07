Co se stane, když neléčíte cukrovku. Hrozí slepota, infarkt i dialýza

Cukrovka nemusí bolet, a právě proto ji někteří lidé podceňují. Jenže vysoký cukr v krvi pomalu a nenápadně ničí celé tělo. A když se nemoc neřeší, mohou být následky vážné.
Existují dva hlavní typy cukrovky. Typ 1 se obvykle projeví už v mládí a je nutné ho od začátku léčit inzulinem. Typ 2 se vyvíjí pomalu a častěji postihuje starší lidi a bývá spojen i s nadváhou či nezdravým životním stylem.

Mnoho lidí o své nemoci vůbec neví. Zpočátku se cítí jen trochu unavení, mají větší žízeň nebo častěji chodí na záchod. Jenže uvnitř už může docházet k poškozování cév, nervů i vnitřních orgánů.

Pokud se cukrovka neléčí, potíže se časem zhoršují a některé změny už nelze vrátit. Zjistit se dá jednoduše – u praktického lékaře z odběru krve nebo z ranní moči. Pravidelné preventivní prohlídky tak mohou zachytit cukrovku ještě včas, kdy je největší šance předejít komplikacím. Těch může být hned několik.

1. Poškození zraku

Vysoký cukr narušuje cévy v očích. Zhoršuje se vidění, přidat se může šedý zákal nebo krvácení do sítnice. Neléčená cukrovka může vést až ke slepotě.



