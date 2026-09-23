Proč cuká víčko
Začne to nenápadně. Sedíte u počítače a spodní víčko se najednou rozcuká. Přestane, znovu začne a někdy se nepříjemný tik vrací několik dní. Mnoho lidí v tu chvíli začne přemýšlet, zda jim nechybí hořčík.
Drobné samovolné záškuby víčka, odborně myokymie, jsou velmi časté a ve většině případů neškodné.
„Cukání víčka se často objevuje při stresu, nedostatku spánku nebo může souviset s nedostatkem minerálů, například hořčíku, vápníku či draslíku,“ říká farmaceutka Kamila Horníčková z online poradny Lékárna.cz.
Mezi typické spouštěče patří podle odborného portálu EyeWiki Americké oftalmologické akademie také únava, úzkost, větší množství kofeinu nebo dlouhá práce před obrazovkou. Záškuby obvykle samy odezní.
Souvislost s nedostatkem minerálů se sice často zmiňuje, samotné cukání víčka ale není spolehlivým způsobem, jak nedostatek hořčíku nebo jiného minerálu poznat. Pokud záškuby přetrvávají několik týdnů, jsou stále výraznější, zavírají celé oko nebo se začnou šířit i do dalších částí obličeje, je vhodné poradit se s lékařem.
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Když oči pálí a řežou
Pálení, řezání, pocit písku v očích, zarudnutí nebo paradoxně i zvýšené slzení patří k typickým projevům suchého oka. A jedním z viníků může být monitor.
„Nejčastěji se nás lidé ptají na suché a unavené oči, cukání víček, zarudnutí, svědění, slzení nebo pocit písku v očích. Suché a zarudlé oči velmi často způsobuje dlouhá práce u obrazovky, klimatizované prostředí nebo nedostatek spánku,“ vysvětluje farmaceutka Horníčková.
Při dlouhém sledování obrazovky totiž méně mrkáme, takže se povrch oka hůř zvlhčuje. Potíže může zhoršovat suchý vzduch, klimatizace, vítr, kouř nebo některé léky. Americký National Eye Institute upozorňuje, že suché oči mohou mít i zdravotní příčinu – například Sjögrenův syndrom, autoimunitní onemocnění postihující mimo jiné žlázy vytvářející slzy a sliny.
Pokud potíže souvisejí s prací u počítače, pomáhají pravidelné přestávky, dostatek spánku a podle potřeby vhodné zvlhčující oční kapky. Jestliže se ale suchost vrací, je výrazná nebo ji provázejí další problémy, není dobré automaticky svádět všechno na monitor.