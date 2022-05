Žena má Crohnovu chorobu, ale lidé si myslí, že je těhotná

Franceska má jednu dceru a každý den slýchá otázky ohledně dalšího těhotenství. Neznámí lidé si myslí, že čeká druhého potomka. Skutečnost je ale jiná. Břicho má vypouklé kvůli chronické zácpě i potížím s Crohnovou chorobou. Tu ji diagnostikovali už ve dvaceti letech. Od té doby se jí daří držet nemoc pod kontrolou díky medikaci. S chronickou zácpou ale bojuje a zatím nad ní bohužel nevyhrává.

„Nemám ráda své tělo. Oblečení si vybírám podle toho, jak moc mám zrovna nafouklé břicho. Vypadám jako v jiném stavu. Často si před břichem držím tašku nebo batoh, aby lidé neviděli, jak mám velké břicho. Vím, že když mám upnuté oblečení, každý na mě zírá a je mi to nepříjemné,“ svěřila se žena pro server Daily Mail.

Už vyzkoušela diety, častý a pravidelný pohyb. Nic z toho ale nepomohlo a její břicho je stále nafouklé. Poprvé měla se zácpou problémy v roce 2020, kdy se jí narodila dcera. Pár dní po porodu měla velké bolesti a skončila v nemocnici.

„Musela jsem kojit dcerku a kroutila jsem se u krmení ve velkých bolestech. Měla jsem pocit, že budu zase rodit. Tehdy jsem začala mít problémy i s močovým měchýřem. Nemohla jsem si dojít na záchod a sestry začaly mít obavy o můj zdravotní stav. Hrozilo, že měchýř praskne. Musela jsem být pod dozorem lékařů,“ pokračovala.

Lékaři nejprve bolesti přisuzovali porodu, později je spojovali s Crohnovou chorobou. Dnes už vědí, že jde o chronickou zácpu. Díky medikaci má menší bolesti, stále se ale se zdravotními komplikacemi potýká. „Velkou úlevou je, že už vím, co se mi děje. Mám břicho jako těhotná, lidé se mě ptají na termín porodu. Je to nepříjemné, ale nemusím žít s tím, že nevím, co mi je,“ dodala.