Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Crohnova choroba mu změnila život ve dvanácti. Dnes Viktor žije s ileostomií

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Viktor měl první příznaky Crohnovy choroby už v dětství. Nemoc naplno propukla, když žil s rodinou v Americe. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.

„Syna už jako miminko trápily zácpy. Když mu bylo dvanáct let, po vyprázdnění se u něj objevila trhlina v oblasti konečníku, která se následně zanítila. V té době jsme bydleli v Americe. Praktika tam Viki sice měl, stalo se to však o víkendu, a tak jsme zamířili na pohotovost,“ vypráví maminka Eva.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

„Lékaři nám řekli, že má Viki na konečníku hnisavé ložisko, takzvaný absces, a poslali ho na gastroenterologii. Tam ho důkladně vyšetřili, absolvoval kolonoskopii a gastroskopii. Závěr zněl Crohnova choroba, chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu. Lékaři měli na tuto nemoc podezření od začátku a vyšetření ji potvrdila. O několik dnů později Vikimu nasadili biologickou léčbu,“ popisuje Eva.

„Mamka je zdravotní sestřička, léky mi injekčně aplikovala doma, což nám vše hodně usnadňovalo,“ dodává Viktor.

Najít péči v Česku bylo těžké

„Když bylo Vikimu patnáct, vrátili jsme se do Česka – a nastal problém. Nevěděli jsme, kdo ho převezme do péče. Byla to téměř detektivní práce. Pátrala jsem na internetu, kterého lékaře oslovit, a nakonec jsem na Facebooku našla pár skupinek rodičů dětí s Crohnovou chorobou.“

„Spojila jsem se s několika maminkami, a ty mě nasměrovaly k paní docentce Kataríně Mitrové z Fakultní nemocnice Motol. A podařilo se. Moc se nám ulevilo. Do Motola jsme k ní začali jezdit pravidelně. Viktor pokračoval v biologické léčbě, po několika měsících se však zjistilo, že terapie přestává fungovat. Začal proto podstupovat jiný typ léčby, ani ta však nezabírala a přidaly se komplikace. Trápily ho velké bolesti, často zvracel, odmítal jíst a vrátily se i problémy s vyprazdňováním,“ vzpomíná maminka.

Zrádná Crohnova choroba. Varovnými příznaky jsou průjmy i nechutenství

„Vikimu se kvůli aktivnímu zánětu v tenkém střevě natolik zúžila trávicí trubice, že nakonec musel na operaci. Vzhledem ke komplikacím souvisejícím s abscesem, který měl dříve Viki v oblasti konečníku, mu lékaři udělali vývod tenkého střeva na povrch břicha – ileostomii. Od té doby odchází stolice z Vikiho těla do sběrného sáčku, který má na břiše.“

Nikdo v okolí mou nemoc neřeší

„Musel jsem se naučit správně zacházet se sáčkem. Ale ulevilo se mi a byl jsem bez bolestí. Lékaři mi po operaci nasadili jiný typ biologické terapie, která sice zabírala, ale... vypadávaly mi vlasy a na těle se mi tvořily vřídky a zanícené pupínky. Paní docentka Mitrová vše zkonzultovala s dermatologem a léčbu změnila. Znova mi vlasy narostly a rány se posléze zahojily, “ vypráví Viktor.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

„Vím, že Crohna mám navždycky. Zatím odmítám zanoření vývodu do břicha, bojím se komplikací. Já ani nikdo z mého okolí s tím nemáme problém. Někteří spolužáci ve škole ani nevědí, že vývod mám – dá se s ním žít a fungovat normálně.“

„Studuji víceleté gymnázium, chodil jsem do tanečních, začínám plánovat vysokou. Mám obrovskou oporu v rodině i paní docentce a týmu v nemocnici. To je pro mě důležitá jistota a pocit bezpečí,“ dodává Viktor.

Názor odborníka

Doc. MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D., specialistka v oboru dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy, FN Motol a Homolka

Aktuální trendy v léčbě IBD (idiopatické střevní záněty) zdůrazňují význam včasné diagnostiky a rychlého zahájení správně indikované terapie. Data z posledních let ukazují, že prognóza pacientů s Crohnovou nemocí je lepší při včasném zahájení biologické léčby, zejména u komplikovaných forem. I proto se (s výjimkou lehkých forem onemocnění) stále častěji přikláníme k jejímu zahájení už v době stanovení diagnózy. Velký význam má multidisciplinární spolupráce, zejména úzké propojení gastroenterologa a chirurga. Neméně důležitá je spolupráce samotného pacienta, celkové psychické nastavení i podpora rodiny, které ovlivňují výsledek terapie.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách

Berlínská zeď v roce 1990

Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...

Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů

Sexy modely z Karlových Varů v průběhu let

Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...

Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden

Módní ozvěny z Varů

Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...

Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně

Tyto ženy si v životě s muži rozhodně užívaly.

Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...

Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc

Život Bryana Johnsona má být dlouhý. Neobejde se bez mnoha přístrojů, terapií,...

Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...

Tábory na poslední chvíli? Kroužky pro nový školní rok už si rodiče chtějí pohlídat

Advertorial
Přihlášky na zářijové kroužky jsou v plném proudu. Právě teď je ten nejlepší...

Zájem o příměstské tábory letos vyvrcholil na konci června a většina kapacit je dnes obsazená. Mnoho rodičů tak řešilo program pro děti doslova na poslední chvíli. Po vrcholu zájmu o příměstské...

15. července 2026

Crohnova choroba mu změnila život ve dvanácti. Dnes Viktor žije s ileostomií

Bolest břicha může signalizovat zánět slepeného střeva, ale také rakovinu.

Viktor měl první příznaky Crohnovy choroby už v dětství. Nemoc naplno propukla, když žil s rodinou v Americe. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.

15. července 2026

Společná dovolená nemusí být strašák. Takto ji přežijete bez rozpadu rodiny

ilustrační snímek

Zabalíte kufry, přibalíte rodinu, opustíte běžné starosti a vyrazíte za hranice všedních dnů. Jenže záhy zjistíte, že ne vše je tak ideální, jak jste chtěli.

15. července 2026

Léto v bohémském stylu nejsou jen rozevláté šaty. Tohle oblečte

Jestli jsou nějaké šaty přímo zhmotněním léta, pak právě tyto! Velkorysý střih...

Příjemné materiály, vzdušné střihy, zemité nebo přírodně syté barvy a hlavně pohodlí. To jsou pojítka boho stylu, který si vzal inspiraci u hippies. Každá žena, bez ohledu na věk nebo typ postavy v...

15. července 2026

Ano! Toto je 20 nejikoničtějších míst na planetě, kde letos oslavit lásku

Proč bere dech? Je jednoduchý, nese pozitivní emoce a nic scénu neruší. Jen se...

Fotografové z celého světa zachytili lásku na těch nejkrásnějších místech naší planety. Svatby, ale také zásnuby a párové focení, už dávno nejsou jen záležitostí vyumělkovaných zámeckých interiérů a...

15. července 2026

Opálení je u mladých zase in. Lékaři varují před trendem zvaným tanmaxxing

ilustrační snímek

Bronzová pokožka je opět v módě, na sociálních sítích se šíří videa propagující opalování a každý pátý mladý člověk říká, že je pro něj opálení důležitější než prevence rakoviny kůže. Odborníci...

15. července 2026

Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně

Tyto ženy si v životě s muži rozhodně užívaly.

Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...

14. července 2026  8:38

Jak zhubnout nohy? Návod na cviky, stravu i řešení otoků a lipedému

Ilustrační snímek

Snaha o hubnutí v oblasti dolních končetin patří k nejčastějším fitness cílům. Abychom však dosáhli kýženého výsledku, musíme si hned na začátku ujasnit, co vlastně slovo nohy v kontextu redukce...

14. července 2026

Lidé vás mají za opilce, ve škole mi dali dýchnout. Čech o životě s vzácnou nemocí

Premium
Tomáš Pik

Dnes šestatřicetiletý Tomáš Pik měl do čtrnácti let poměrně normální dětství, poté ovšem přišla krutá rána v podobě Friedreichovy ataxie. Lékaři mu řekli, že se nedožije třiceti a brzy skončí na...

14. července 2026

Příběh Filipa: Přítelkyně se při sexu stydí, já svoje fantazie radši skrývám

Ilustrační snímek

S přítelkyní jsme spolu teprve něco přes půl roku, seznámili jsme se na oslavě kamarádových narozenin. Je milá, chytrá, má smysl pro humor a skvěle si rozumíme v běžném životě. Když spolu vyrazíme na...

14. července 2026

V barvách francouzské levandule. Letní šatník hraje tóny něžné fialové

Vínová, fialová a sytá modrá jsou temné barvy, které dokonale sluší podzimu....

Fialové odstíny zklidňují, zpomalují a dodávají každodennosti jemně snovou atmosféru. Vybírejte od lila tónů přes trendy slézovou až po švestkovou.

14. července 2026

Sbalte notebook, plavky a pryč z kanceláře. Bleisure je trend nejen pro gen Z

Ilustrační snímek

Covid a home office zásadně změnily způsob, jakým lidé v dnešní době pracují a cestují. A navzdory snahám korporací přilákat je zpět do kanceláře je džin z lampy venku a odmítá se vrátit. Hranice...

14. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.