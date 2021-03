Co nám covid dal a co vzal? V očích ostatních jsme zkrásněli, duše však trpí

Podle statistik společnosti STOB (STop OBezitě) přibírají lidé v této době až jeden kilogram měsíčně. Pozor: nejvíce ti do pětadvaceti let! Dalším problémem, který se před námi začíná rozprostírat v plné šíři, je ztráta sociálních návyků. Odtud není ke sklence, chmurám a depresím daleko.

Jak ukázal průzkum psychoterapeutů z iniciativy delamcomuzu.cz, pozorovalo zhoršení svého duševního zdraví během podzimní a zimní vlny pandemie přes 76 procent respondentů. Problémem navíc je, že se svými terapeuty mohou komunikovat pouze online, což je samo o sobě nedostačující. Dnes odborníci počítají s tím, že se negativní dopady života v době covidové budou stupňovat. A mluví se už i o nových diagnózách.

Než se dostaneme k těm horším novinkám, podle vědců jsme zkrásněli. Taky jste se někdy přistihli při tom, že myslíte na nemožný outfit kamarádky nebo kamaráda, na jejich divný účes? Právě taková srovnání ze života vymizela s tím, jak málo – pokud vůbec – se potkáváme. Jak uvádějí vědci ze serveru webmd.com, je to tím, že jsme si vzácnější. A když vidíte někoho, po kom se vám stýská, je ve vašich očích prostě krásnější.

Odborníci tento fakt přirovnávají ke vzpomínkám. „S přibývajícím věkem si lidé pamatují jen to pěkné a pandemie má pravděpodobně stejný vliv. Vidíme, když už se s někým setkáme, jen to hezké. Protože právě účes nebo styling oděvu je marginálie ve srovnání s tím, jak velkou radost máme, že se konečně s někým můžeme vidět naživo. Tak proč si to kazit nemístnou kritikou,“ vysvětluje kouč Milan Šmíd.