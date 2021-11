Covid bez konce. Varovat může bušení srdce, nevolnost i potíže se zrakem

Potíže vyvolané koronavirem se objevují nečekaně dlouho poté, co člověk nemoc prodělal. S postcovidovým syndromem se pak setkávají praktičtí lékaři, pacienti však často musejí být posláni do specializovaných center. „Zdravotní obtíže se s určitou prodlevou objevují u více než deseti procent osob, které prodělaly covid, častěji u žen, a to po odeznění akutní fáze nemoci,“ konstatuje lékař Bohumil Ždichynec.



„Příznaky přicházejí ve vlnách a patří k nim nepřiměřená únava a zadýchávání i při minimální aktivitě, bolest na hrudi a bušení srdce. Porůznu přistupují další symptomy, jako jsou bolest v krku, přechodná ztráta čichu, zažívací obtíže spojené s častým vyprazdňováním a nevolností či zvracením, poruchy cítění s bolestmi kloubů a svalů, slabost rukou a nohou, obtížná chůze, nižší odolnost ke stresu a poruchy paměti se sníženou kognitivní schopností,“ vysvětluje lékař.

Koronavirus nešetří žádný orgán. Primárně jsou napadeny plíce, ale přímo či nepřímo může být postižena kterákoli část organismu. Postcovidový syndrom byl prokázán i u dětí a u lidí mezi 20–40 lety věku, přestože akutní fáze mnohdy proběhla bezpříznakově.

Očkování může pomoci

„Je to tím, že aktivovaný imunitní systém i po akutní fázi nemoci přetrvává u těchto lidí v hyperaktivním stavu a paradoxně poškozuje tkáně těla,“ vysvětluje Ždichynec. A dodává, že očkování schválenými vakcínami může zabránit postcovidovému syndromu s trvalými následky, jako jsou plicní fibróza, selhání srdce a jiné.

„Stále nevíme, proč u některých lidí dochází k dlouhému covidu, zatímco u jiných k rychlému uzdravení,“ říká Nyarie Sithole z Fakulty klinické medicíny Univerzity v Cambridge, jehož tým se dlouhým covidem zabývá. „Zatím samozřejmě také nemůžeme vědět, jak dlouho bude trvat imunitní ochrana, ať už ze samotné přirozené infekce, nebo z vakcíny.“



V každém případě ale platí, že pokud pozorujeme příznaky dlouhého covidu, měli bychom se vypravit k lékaři, i když jsme původní nemoc nezaznamenali nebo měli jen lehký průběh.

Pozor na zrak

U pacientů, kteří prodělali covid, přicházejí problémy se zaostřováním zraku i o deset let dříve, než je běžné. „Například mladý kluk, který dosud viděl dobře, přichází s tím, že nevidí do blízka, večer mu plave písmo, je zdvojené…,“ popisuje typický případ Lucie Valešová, primářka Oční kliniky Neo Vize.

Některé potíže si pacienti zprvu sami nemusejí uvědomovat. Objevuje se kupříkladu skryté šilhání, na které člověka upozorní přátelé.

„Pacient jen začne vnímat velmi nepohodlné vidění do blízka a neví přesně proč. Bývá unavený, musí obtížně hledat vhodnou vzdálenost textu, na kterou si má nastavit čtení. Večer pak přichází únava, tlak a bolest za očima,“ vyjmenovává lékařka další příznaky tzv. nespecifických očních obtíží.

Naštěstí jsou podle ní jen dočasné. Důležité je ovšem situaci nepodceňovat a navštívit specialistu.