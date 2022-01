Třetí dávka vakcíny proti covidu zvyšuje ochranu. Proč už dvě nestačí?

Účinnost prvních dvou se snižuje rychleji, než se předpokládalo. Profesor Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti, konstatuje: „Za šest měsíců klesá účinnost vakcín z původních pětadevadesáti na šedesát procent, po tři čtvrtě roce až na padesát. Po aplikaci třetí dávky se za poslední dva měsíce ukazuje, že se účinnost zpátky zvedne na devadesát procent.“

Že je očkování účinné, potvrzují podle profesora Chlíbka statistické údaje: „Čísla hovoří jasně. Celkem od začátku roku do listopadu 2021, tedy za celou dobu očkování, je výskyt covidu u neočkovaných 284 pacientů na sto tisíc obyvatel. Ale u očkovaných dvěma dávkami čtyřiapadesát na sto tisíc a u přeočkovaných pak jenom sedm na sto tisíc.“

Ani lidé, kteří už covid měli, by se neměli očkování vyhýbat. „Riziko opakované nákazy je u neočkovaných 2,34krát vyšší, než má člověk, který se po covidu ještě nechal očkovat,“ uvádí profesor Chlíbek. Třetí dávku vakcíny mohou lidé dostat už po pěti měsících od druhé.

Podle dosavadních poznatků mají starší lidé očkovaní třetí dávkou o dvacet procent nižší pravděpodobnost, že pokud se nakazí, dostanou se na JIP. „Je však třeba chápat, že vakcinace je velice individuální proces a záleží také na konkrétním zdravotním stavu toho kterého člověka,“ řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek pro Lidovky.cz.

Nicméně příběhy jednotlivců, kterým vakcína nezabrala, by neměly převážit statisticky doložené pozitivní dopady očkování. To platí i pro případy vedlejších účinků vakcín, i když jsou někdy velmi zlé, ba drastické. V porovnání s počtem očkovaných jde skutečně jen o výjimky, podobně jako je to u vakcín, které jsou už léta známé a prověřené. Ostatně pokud by se vedlejší účinky objevily ve větší míře, byly by vakcíny pravděpodobně staženy nebo alespoň omezeny, jak už se u některých stalo.

Kdy a kde

Třetí dávku vakcíny proti covidu můžeme získat v očkovacích centrech, kde je třeba se registrovat, ale i v těch bez registrace, která najdeme i v mnoha centrech obchodních. Očkují také praktičtí lékaři.

Seznam očkovacích míst můžeme najít na webu ministerstva zdravotnictví a můžeme se prostřednictvím této stránky i registrovat.

Co na to omikron?

Koronavirus, který způsobuje covid-19, se znovu a znovu mění. Z jižní Afriky k nám doputovala varianta omikron, která je podle všeho podstatně nakažlivější než byla varianta delta. Dobrá zpráva je, že se zatím jeví jako méně nebezpečná. Zlé zato je, že má omikron podle současných poznatků horší dopady na organismus mladých pacientů. Covid je ovšem stále ještě příliš novou nemocí, abychom mohli cokoli tvrdit s naprostou jistotou.

Omikron byl původně označován jako B.1.1.529. Poprvé byl nahlášen v Jihoafrické republice 24. listopadu 2021. Zachytila ho lékařka Angelique Coetzee, když 18. listopadu zaznamenala nemoc u čtyř příslušníků jedné rodiny. Od té doby samozřejmě počet jejích pacientů vzrostl. Měli přitom poněkud jiné příznaky, než jaké jsou typické pro předchozí varianty covidu. Zůstala ohromná únava, vysoký tlak, ale pacienti netrpěli ztrátou čichu ani chuti.

Zpětně byl omikron identifikován už 11. listopadu u pacientů z Botswany. Je to už pátá mutace původního viru. Dnes tedy víme o původním viru a dalších pěti typech: alfa (dříve britská mutace), beta (jihoafrická, nestačila se příliš rozšířit), gama (brazilská), delta (indická, až do objevení omikronu byla považována za nejvíc nebezpečnou) a omikron (opět jihoafrická). Mutace jsou označovány písmeny řecké abecedy. Co se očkování týče, není zatím jasné, jak dalece dokáže zabránit nákaze omikronem. Vědci a lékaři na základě dosavadních zkušeností předpokládají, že riziko nákazy se i v tomto případě snižuje, a pokud člověk onemocní, má covid lehčí průběh.

Tečka napotřetí?

Pro lidi, kteří nejsou očkovaní, je v platnosti mnoho omezení. Kdo má alespoň dvě dávky vakcíny, příliš omezen není. Certifikát o očkování (v mobilu nebo na papíře) bychom měli nosit s sebou, potřebujeme ho například pro návštěvu restaurací. Brzy však budeme potřebovat potvrzení o třetí dávce vakcíny. Platnost certifikátů se totiž zkracuje na devět měsíců od druhé dávky. V České republice platí očkování těmi vakcínami, které uznala Evropská unie.

U nás se očkuje vakcínami od firem Pfizer/BionTech, Moderna nebo Janssen (ta je jednodávková). Nicméně u poslední z nich se ukazuje, že ani její účinek není dlouhodobý, přeočkování se doporučuje už po dvou měsících. Někteří lékaři mají za to, že přeočkování je lepší jinou vakcínou, než jakou už jsme očkováni byli. Profesor Roman Chlíbek a další odborníci naopak doporučují očkovat tou vakcínou, kterou už očkovaní jsme. Je to tedy na nás. Pokud se někdo nechal v zahraničí očkovat látkami, které EU neschválila, pohlíží se na něho jako na neočkovaného (neplatí nám tedy ani ruský Sputnik, ani čínský Sinopharm, ani kubánské vakcíny atd.).

A co děti?

Stále více se hovoří o očkování dětí, mnozí lidé to ale považují za zbytečnost. I mezi pediatry se názory různí. Dosavadní zkušenosti však hovoří spíše pro vakcinaci. „V kolektivech neočkovaných dětí se virus rychle šíří a může tak dojít ke vzniku dalších nebezpečných mutací a přenosu onemocnění do rodin,“ vysvětluje Jana Rydlová, ředitelka a vedoucí lékařka dětských léčeben Lázně Luhačovice, a. s.

„Já osobně očkuji děti od dvanácti let a žádné vážné komplikace jsem neviděla. Děti snášejí očkování lépe než dospělí.“ Děti ovšem potřebují, aby jim někdo vysvětlil, proč se mají nechat očkovat. A také proč různá opatření proti šíření covidu po téměř dvou letech stále platí. Problémem může být objasnit jim, že pravidla musejí dodržovat, i když s nimi nesouznějí ani jejich rodiče.

Například dětský psycholog Václav Mertin má za to, že bychom měli na děti působit v souladu s vládními nařízeními, abychom v nich nevyvolali zmatek. Lékařka Lucia Vašková odporuje: „Je prospěšné dětem ukázat, že vidíme situaci z různých úhlů, že s něčím souhlasíme a s něčím ne. Učíme je tím dělat si vlastní názor.“ Závaznou a vždy platnou radu nám tedy nikdo nedá. Konkrétně s rouškami však mohou být děti srozuměny díky tomu, že jsou k dostání i s obrázky populárních kreslených hrdinů apod.