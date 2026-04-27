Co přesně nám tělo únavou říká?
Záleží na tom, o jaké únavě hovoříme. Únavou trpíme všichni, když se špatně vyspíme, když máme hodně práce nebo stresu. Pokud bychom se ale měli na únavu dívat jen z medicínského pohledu, řídíme se určitými kritérii. Za patologickou vnímáme takovou únavu, která trvá určitou dobu – konkrétně musí být delší než šest měsíců – a je nevysvětlitelná, nemáme si ji tedy čím zdůvodnit. Únava je takového charakteru, že zasahuje do našeho běžného života, takže nám znemožňuje fungovat tak, jak jsme byli zvyklí dříve, a úprava režimových opatření, jako jsou spánek a odpočinek, nevede k obnovení sil. V těchto případech můžeme únavu považovat za chronickou.
Spousta našich pacientů tvrdí, že kdyby byli schopni dojít k Macoše, skočili by. Vidí, že jejich stav nikam nevede, nelepší se, jsou zoufalí.