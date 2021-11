Plíce dostávají kruté rány a odpírači svým příbuzným vymývají mozky, říká lékař

„Rizika vakcín jsou stotisícinásobně nižší než ta, která přináší samo onemocnění,“ vysvětluje docent Koblížek a rozptyluje nejrozšířenější obavy: „Pokud někdo onemocní přirozeně, dostane do těla s virem milionkrát víc genů, protože se v buňkách nakaženého člověka stále kopíruje. Při vakcinaci dostává do ramene jen zlomek drobné genetické informace nutný pro vytvoření imunity proti povrchovému proteinu na viru. Navíc, laicky řečeno, genová informace z vakcinace se do jádra buněk nezabuduje, odvede svou práci a poté je zničena.“

Očkování bych viděl jako samozřejmé u pracovníků ve zdravotnictví, školství, v sociálních službách i u úředníků na magistrátech a poslanců. Měla by to být profesní čest. Vladimír Koblížek přednosta Plicní kliniky FN Hradec Králové