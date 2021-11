Covid versus zimní nemoci. Příznaky se často shodují, ale rozdíl tam je

Pro některé to bude po takové době možná šokující zpráva, ale je nutné si ji říct nahlas: neexistuje pouze covid-19. Pro zimní období jsou typické mnohé další nemoci – méně či více vážné. Podle lékařů přesto spousta lidí dojde do ordinací ve smrtelné panice, že „mají koronavirus“.



Zvláště u neočkovaných je to strašák číslo jedna. Často jsou však jejich obavy liché. Jak tedy odlišit covid od chorob, na které jsme už skoro zapomněli?

Sledujte hlavně, jestli máte horečku

Prvotní rozdíl je v nástupu nemoci. Zatímco u obyčejného nachlazení nebo chřipky se příznaky projeví maximálně do tří dnů od setkání s původcem nákazy, covid začne vystrkovat růžky cca po šesti dnech.

Chřipka, s níž si covid splete nejvíc lidí, má navíc nástup intenzivní. „V podstatě vás ochromí, jako kdyby vás někdo praštil do hlavy palicí,“ připodobňuje to lékař Gary LeRoy z Wrightovy státní univerzity v americkém Daytonu. U covidu to jde pomaleji. Také se u něj téměř vždy projeví zvýšená teplota. „To není u chřipky tak běžné,“ tvrdí expert.

Kašel, který je znakem obou těchto onemocnění, bývá u covidu sušší a člověk ho takříkajíc tahá až z hlubin svého nitra. U dospělých pacientů nakažených koronavirem se také mnohdy projevuje nevolnost, zvracení nebo průjem. To je u jeho konkurenta běžné spíše u dětí. A co je hlavní – ztráta čichu a chuti vlastní covidu se u chřipky neprojevuje vůbec.

Rýma umí zahnat zlý koronavirus

V čekárnách se také tísní často rodiče s dětmi, které mají obyčejnou rýmičku, s níž by si normálně poradili doma. Teď ale panikaří a lze to pochopit. Jaké jsou tady rozdíly? U nachlazení se tak často nevyskytuje zvýšená teplota a málokdy se projevuje bolest svalů, která je při covidu běžná.

Základní podpora imunity Pro boj s každou chorobou je obranyschopnost vašeho organizmu zásadní. Proto přinášíme pár tipů, jak jí jednoduše pomoci. zdravá strava (cereálie, ovoce, plnotučné jogurty)

dostatečný a kvalitní spánek

zbavení se stresu a úzkosti

vitaminy (hlavně C a D)

minerály (v prvé řadě zinek a selen)

dostatek pohybu na čerstvém vzduchu

Při nachlazení můžete také ztratit čich, na vině ale není virus, nýbrž prostý fakt, že máte ucpaný nos. Rýma má ale jednu důležitou vlastnost – dokáže zahnat koronavirus. „Rhinovirus, který ji způsobuje, je totiž mnohem silnější, a tak prostě koronavirus nepustí do těla,“ píší ve své studii vědci z univerzity v Glasgow.

Britská stanice BBC to lidem přibližuje tak, jako by viry obsazovaly jednotlivé domy. Některé do nich pustí další kamarády, jiné – a to dělá právě rhinovirus – si je nechají celé jen pro sebe.

Nejsložitější je srovnání s bronchitidou. Tady laik jen těžko nachází nějaké odlišnosti. U obou se projevuje tíha na prsou a špatně se chytá dech. U bronchitidy je ale kašel spíše sípavý než suchý, ovšem kdo to dokáže odlišit? V tomto případě je tedy nejlepší poradit se s odborníkem. Vždy ale platí jedno: nepropadejte černým myšlenkám. Stres a strach tyto nemoci podporuje. Takže hlavu vzhůru, brzy bude líp.