„V současné době existuje jen málo vědeckých důkazů, že chuť na určité potraviny je způsobena nedostatečným příjmem živin, které jsou v nich obsažené,“ uvádí magazín Healthline. Nedá se například jednoznačně říct, že za chuť na slané může nedostatek sodíku – i když to nelze ani vyloučit. Faktorů je ovšem podle odborníků daleko víc.
Tělo například touhou po určitém jídle může reagovat na hormonální změny. Klasickým příkladem jsou změny chutí v těhotenství, ale vliv může mít i PMS nebo nevyrovnané hormony sytosti a hladu. Silné chutě ovlivňuje i stres, nedostatek spánku, nedostatečná hydratace, náročná fyzická aktivita nebo dokonce složení střevní mikroflóry.
Zatoužili jste po něčem neobvyklém a chuť přetrvává? Určitě to stojí za pozornost. Přečtěte si, co mohou značit některé časté i méně časté chutě.
Chuť na červené maso
Neodolatelná potřeba zakousnout se do krvavého steaku může podle výzkumníků z Nebraska Medicine značit, že nám chybí zinek a hlavně železo. Stejně jako u většiny živin tu platí, že nejlépe je doplníme rozmanitým jídelníčkem.
Právě červené maso je jedním z nejbohatších zdrojů železa, ale pomůže i rostlinná strava – vhodným zdrojem je například tofu, luštěniny, ořechy, semínka nebo starý dobrý špenát.