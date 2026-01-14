Chuť na sůl, sladké i hlínu. Kdy jde o banalitu a kdy byste měli zpozornět

Máte na něco obrovskou, přímo neodolatelnou chuť? Často se říká, že je to kvůli nedostatku některých živin – ale ne vždy je vysvětlení tak jednoznačné. Důvodem můžou být změny v hladině hormonů, dehydratace a třeba i nekvalitní spánek.
ilustrační snímek

„V současné době existuje jen málo vědeckých důkazů, že chuť na určité potraviny je způsobena nedostatečným příjmem živin, které jsou v nich obsažené,“ uvádí magazín Healthline. Nedá se například jednoznačně říct, že za chuť na slané může nedostatek sodíku – i když to nelze ani vyloučit. Faktorů je ovšem podle odborníků daleko víc.

Tělo například touhou po určitém jídle může reagovat na hormonální změny. Klasickým příkladem jsou změny chutí v těhotenství, ale vliv může mít i PMS nebo nevyrovnané hormony sytosti a hladu. Silné chutě ovlivňuje i stres, nedostatek spánku, nedostatečná hydratace, náročná fyzická aktivita nebo dokonce složení střevní mikroflóry.

Zatoužili jste po něčem neobvyklém a chuť přetrvává? Určitě to stojí za pozornost. Přečtěte si, co mohou značit některé časté i méně časté chutě.

Když chybí vitaminy, tělo trpí. Varovat vás mohou křeče, únava i nespavost

Chuť na červené maso

Neodolatelná potřeba zakousnout se do krvavého steaku může podle výzkumníků z Nebraska Medicine značit, že nám chybí zinek a hlavně železo. Stejně jako u většiny živin tu platí, že nejlépe je doplníme rozmanitým jídelníčkem.

Právě červené maso je jedním z nejbohatších zdrojů železa, ale pomůže i rostlinná strava – vhodným zdrojem je například tofu, luštěniny, ořechy, semínka nebo starý dobrý špenát.



