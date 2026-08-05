Když se řekne cvičení, většina lidí si představí fitness centrum, skupinové lekce, nebo aspoň běžecké boty. Vědci ale upozorňují, že naše tělo a psychika mohou podobně těžit i z některých činností, které během dne děláme téměř automaticky.
1 Chůze do schodů
Pokud se můžete rozhodnout mezi výtahem a schody, odborníci mají jasno. Chůze do schodů i ze schodů je vlastně překvapivě intenzivní formou pohybu, při které pracují především svaly stehen, hýždí a středu těla. A souvisí i s šancemi na delší dožití.
Metaanalýza prezentovaná na kongresu European Society of Cardiology našla souvislost mezi pravidelným chozením po schodech a nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění a předčasného úmrtí. Výhodou je, že tento pohyb lze snadno zařadit do běžného dne – doma, v práci, na procházce i na cestách.
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Sedm druhů chůze, které vám zlepší zdraví i náladu. Která je pro vás ideální?
2 Úklid domácnosti
Vysávání, vytírání podlahy, úklid koupelny nebo mytí oken možná nepatří mezi nejpopulárnější činnosti, pro tělo však představují skutečný pohyb, který často dokáže konkurovat cvičení. Zapojují totiž víc svalových skupin zároveň, zvyšují tepovou frekvenci a při vyšším tempu mohou dosáhnout podobné intenzity jako rychlá chůze.
Světová zdravotnická organizace (WHO) proto domácí práce řadí mezi běžný pohyb, který doporučuje všem věkovým kategoriím jako „protilék“ na sedavý životní styl. Označuje je za přirozenou a důležitou součást celkové fyzické aktivity.