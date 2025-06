Zlé sny a další zvláštnosti Noční můry: nepříjemné nebo strašidelné sny. Objevují se hlavně v pozdější části noci, když mozek zpracovává silné zážitky nebo stres. Trápí častěji děti, protože mají bujnější fantazii a citlivěji reagují na emoce. Spánková paralýza: když se člověk probudí nebo usíná, ale nemůže se hýbat ani mluvit. Mozek je už vzhůru, ale tělo ještě spí. Někdy ji provázejí zrakové či sluchové halucinace. Trvá pár vteřin až minut a sama odezní. Hypnagogické trhnutí: krátký nevědomý záškub svalů, často během usínání. Vzniká při přechodu z bdělosti do spánku, kdy mozek chybně vyhodnotí uvolnění těla jako pád a spustí obrannou reakci. Je to běžné, není to nebezpečné. Fenomén falešného probuzení: člověk má dojem, že se probudil a začal běžný den, ale ve skutečnosti stále spí a sní. Může se opakovat několikrát za sebou. Lucidní snění: stav, kdy si člověk během snu uvědomí, že sní, a může do určité míry ovládat děj snu. Někteří lidé se ho cíleně učí. Explodující hlava: nepříjemný, ale neškodný jev, kdy člověk při usínání nebo probouzení vnímá náhlý hlasitý zvuk (jako výbuch nebo rána), přestože ve skutečnosti žádný nenastal. Spánkový myoklonus: série rytmických záškubů svalů během spánku, někdy zaměňovaný s hypnagogickým trhnutím, ale opakuje se pravidelněji a i během hlubšího spánku.