Nejčastější příčiny zápachu z úst jsou hladovění, stres i nemocná slinivka

Odborně se zápachu z úst říká halitóza. Jejích příčin může být víc - jednou z nich je i dědičnost, s níž se dá jen těžko bojovat. Kromě toho se na ní může podepsat váš jídelníček.

Ale někdy bývá také projevem nemocí, které ve vašem těle začaly tajně bujet. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že by se zkoumání zapáchajícího dechu mělo stát diagnostickou metodou, a to už zní vážně.

Jisté je jedno: vždycky je počátku lepší svěřit své strasti tohoto typu lékaři. Ten určí, kde hledat jejich původ a také jak problém léčit.

Zápach může způsobit hladovění

Zvláště u mladých lidí, ale nejen nich, bývá jednou z hlavních příčin tohoto stavu dlouhodobé hladovění nebo přísná dieta. V honbě za dokonalou postavou jsou mnozí lidé ochotni obětovat cokoli, včetně vlastního zdraví.

„Tím, že člověk nejí, nechává v nečinnosti slinné žlázy, tudíž nemá dostatek slin a právě ty jsou základní prevencí páchnoucího dechu,“ vysvětluje lékař Steve Kim. Už jen to, že kvůli obavě z tloustnutí člověk vynechává přílohy, se může projevit tímto způsobem. „Tělo pak musí zpracovávat mnohem větší objem proteinů, při čemž ovšem vzniká amoniak. A ten prostě páchne,“ varuje expert.

Na vině jsou bakterie Právě tyto maličké mršky by měly být v ústech v rovnováze. Máme na mysli harmonii toho, co budeme nazývat špatnými a dobrými bakteriemi. Nejnebezpečnější jsou ty gramnegativní. Do jejich skupiny patří např. E.coli, bakterie salmonely nebo způsobující žaludeční vředy. Nejenže jsou velice odolné a jen tak se jich nezbavíte. Produkují navíc zplodiny páchnoucí po síře, čímž činí váš dech přímo ďábelským.



Až do úst se také při hladovění mohou dostat výpary z trávicích šťáv, a ty už samy o sobě voní nepěkně. Stejně tak se podobně občas projeví veškeré zažívací potíže od plynatosti přes pálení žáhy až po zácpu či překyselení žaludku. I při nich bývá doprovodným faktorem nelibý dech. „Dávejte si také pozor na slinivku a játra, protože i ty jsou s tímto problémem úzce spjaty,“ radí odborník.

Na produkci slin má paradoxně neblahý vliv rýma. Vypadá to sice podivně, ale má to svou logiku. Když má člověk ucpaný noc a nemůže se jím nadechnout ani vydechnout, dělá to ústy. Vzduch je vysušuje a to není dobře. Opět dochází k menší tvorbě slin, které se na vůni dechu nejvíce podepisují. „Proto by člověk v tomto stavu měl hodně pít, nebo alespoň něco pořád žvýkat,“ nabízí řešení Steve Kim.

Viníkem může být stres i léky

Dalším důvodem je jako vždy všudypřítomný stres a úzkost. Ať už je způsobená čímkoli, situací v práci nebo v rodině či koronavirovou pandemií, výsledek je pořád stejný. Opět se vám vysuší ústní sliznice. Navíc v situaci, kdy se člověk bojí a stresuje, vylučuje speciální hormony, které obsahují jisté páchnoucí látky. Copak jste nikdy neslyšeli, že někdo smrdí strachy? Tak tady je původ toho pořekadla.

V neposlední řadě je potřeba vinit některé léky. Nejvíc se to týká antidepresiv, antihistaminik proti všemožným alergiím a také diuretik, které pomáhají s odvodněním organizmu. Pokud vás toto začne trápit, měli byste opět vyrazit za svým lékařem na konzultaci.

Jedno je jisté: základem je a vždy bude správná hygiena. Používejte nejen správný zubní kartáček, ale také ty mezizubní, ústní sprchu a dobře zvolenou ústní vodu. Pokud jste k tomuto problému náchylní, vyplatí se investovat do tabletek na plak. Díky nim uvidíte znečištěná místa a budete se na ně moc zaměřit. Pomáhá i škrabka na jazyk, který by v případě halitózy měla jít do akce každý den večer, kdy už nebudete nic jíst.