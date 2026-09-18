Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Co o riziku rakoviny prozradí DNA? Ptejte se klinické genetičky

Autor:

Ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Rakovina i další nemoci mohou mít dědičný základ, který se v rodině skrytě předává po generace. Vyšetření může upozornit na vyšší riziko a pomoci i příbuzným. Kdy má testování smysl a co lze z DNA zjistit? Ptejte se klinické genetičky Moniky Koudové, která bude v pátek od 11 hodin odpovídat v online rozhovoru.

Dědičné genetické změny mohou zvyšovat riziko některých onemocnění a přenášet se z generace na generaci. Známým příkladem jsou mutace v genech BRCA1 a BRCA2, které souvisejí se zvýšeným rizikem rakoviny prsu a vaječníků, nebo změny v genech spojených s Lynchovým syndromem, který zvyšuje riziko několika druhů nádorů včetně rakoviny tlustého střeva a konečníku.

O lékařce

Klinická genetička MUDr. Monika Koudová, MBA

MUDr. Monika Koudová, MBA je vedoucí genetického programu Gennet a odborná ředitelka laboratoří GNTlabs by Gennet. Má specializovanou způsobilost v oboru lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s více než 25letou praxí. Je držitelkou Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě domácích i zahraničních publikací a prezentací. Je členkou výboru Společnosti lékařské genetiky a genomiky (SLGG) ČLS JEP a American Society of Human Genetics (ASHG).

Pokud se dědičná mutace u jednoho člena rodiny potvrdí, důležitá informace to může být také pro jeho děti, sourozence či rodiče. Ti mohou podstoupit cílené vyšetření a v případě potvrzení genetické predispozice jim lékaři mohou doporučit odpovídající preventivní sledování.

Genetické testování přitom není určeno pouze lidem, kteří už onemocněli, ani se netýká jen žen. Využívá se při posuzování dědičných dispozic k nádorovým, kardiovaskulárním a dalším geneticky podmíněným onemocněním.

Co dnes dokáže přečíst DNA

Možnosti genetické diagnostiky se v posledních letech výrazně rozšířily. Moderní sekvenování nové generace (NGS) umožňuje během jediné analýzy zkoumat velké množství genů současně. Vyšetření může probíhat například ze vzorku krve či slin, v onkologii také z nádorové tkáně nebo volné nádorové DNA v krvi.

Ne každý genetický nález ale znamená totéž a ne každý člověk potřebuje stejné vyšetření. Důležitou součástí celého procesu je proto klinický genetik, který posoudí osobní i rodinnou anamnézu, interpretuje výsledky a doporučí další postup.

Plánujete dítě? Genetický test odhalí shodu partnerů i vážné nemoci

Ptejte se genetičky

Máte v rodině více případů stejného onemocnění a přemýšlíte, zda může hrát roli dědičnost? Kdy má smysl genetické vyšetření? Co lze zjistit z krve nebo slin? Kdy testování hradí zdravotní pojišťovna? A co pro člověka a jeho příbuzné znamená, když se dědičná mutace skutečně najde?

Lékařky Moniky Koudové se můžete ptát zde

Své otázky můžete klinické genetičce MUDr. Monice Koudové, MBA, pokládat v online rozhovoru již od půlnoci. Odpovídat bude 18. září od 11 hodin.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase

Přehrada Hracholusky na řece Mži. Záběr z kempinku.

Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Slavní muži, kteří milují starší ženy. Některé páry dělí i desítky let

Slavní muži, kteří mají rádi starší ženy.

Podívejte se do naší galerie na slavné muže, kteří neřeší věk svých partnerek a s radostí bez problémů randí se staršími ženami. Někteří jsou jen o pár let mladší, než jejich partnerky. Jiné páry...

Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky

Topmodelky Naomi Campbellová (vlevo), Kate Mossová (uprostřed) a Christy...

Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...

KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně

Svět jídla

Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...

Ať v září zazáříte. Péči věnujte celému tělu, po létě to potřebuje

Ilustrační snímek

Během přechodu mezi dvěma ročními obdobími se nemění jenom šatník – vyplatí se lehce upravit i kosmetickou rutinu. Stačí pár jednoduchých kroků a svěží letní vzhled vám vydrží ještě dlouhé týdny.

18. září 2026

Vlasy po létě volají po záchraně. Dopřejte jim hydrataci a správnou péči

Ilustrační snímek

Péče o vlasy, to je vlastně kolotoč, který se nikdy nezastaví, chcete-li mít kadeře silné, lesklé, vyživené, prostě v dobré kondici. Nyní, na konci léta, potřebují vlasy hlavně hloubkově hydratovat....

18. září 2026

České ženy jako by v historii neexistovaly, míní Bláznivá dějepisářka

Hostem podcastu NA KAFI byla Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová.

Historie není jen o tupém memorování letopočtů, ale naopak nabízí spoustu zajímavých lidských příběhů, ukazuje na svém instagramovém profilu Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová. V podcastu NA KAFI...

18. září 2026

Co o riziku rakoviny prozradí DNA? Ptejte se klinické genetičky

Ilustrační snímek

Rakovina i další nemoci mohou mít dědičný základ, který se v rodině skrytě předává po generace. Vyšetření může upozornit na vyšší riziko a pomoci i příbuzným. Kdy má testování smysl a co lze z DNA...

18. září 2026

KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?

Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen...

Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...

vydáno 18. září 2026

Ze seriálového krasavce světovou hvězdou. Manu Ríos válcuje i Instagram

Slavný španělský model na Instagramu boduje.

Manu Ríos je populární španělský herec, zpěvák, model a vlivný influencer, který v současnosti ve světě slaví velký úspěch a na Instagramu ho sleduje už přes devět milionů lidí. Celosvětovou slávu mu...

17. září 2026  8:43

Mami, bolí mě břicho. Dítě může mít vážné důvody, proč nechce do školy

ilustrační snímek

Září je výzva nejen pro děti, ale i pro dospělé. Ranní nevolnost, pocit na zvracení, dokonce teplota, pláč i snaha odchod co nejvíc oddálit. Zatímco rodiče a pedagogové do práce zkrátka musí, děti v...

17. září 2026

Uchovejte si vzpomínky na slunce. Co potřebuje vaše pleť do babího léta?

Ilustrační snímek

Prázdniny jsou za námi, ale naše pokožka si letní měsíce bude pamatovat ještě dlouho. Oslabená kožní bariéra, dehydratace a vznik pigmentových skvrn jsou nejčastějšími následky slunění, používání...

17. září 2026

Vaše druhá kůže. Zaměřte se na měření a vyberte si spodní prádlo správně

Podprsenka, cena 499 Kč, župánek, cena 749 Kč

Je schované pod oblečením, ale o to je důležitější. Máme-li na sobě to správné prádlo, pozvedne nejen naše sebevědomí, ale i potřebné partie. Jak ale na to?

17. září 2026

Polykáte vitaminy, cvičíte a měříte spánek? Kdy už péče o zdraví škodí

Ilustrační fotografie

Biopotraviny, pravidelný pohyb, vitaminy a deset tisíc kroků denně. Zdánlivě recept na dlouhý a zdravý život. Pokud ale vynechaný trénink vyvolá výčitky, dort na oslavě vzbudí úzkost a špatné skóre...

17. září 2026

Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky

Topmodelky Naomi Campbellová (vlevo), Kate Mossová (uprostřed) a Christy...

Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...

17. září 2026

FOMO je out, o slovo se hlásí FOBO. Které novodobé zkratky nám kradou klid?

ilustrační snímek

Termín FOMO (Fear of Missing Out) vyjadřující strach, že nám v životě nebo na sociálních sítích něco zásadního uteče, pravděpodobně znáte. Jenže digitální doba jde dál a nenechá naše podvědomí na...

17. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet