Dědičné genetické změny mohou zvyšovat riziko některých onemocnění a přenášet se z generace na generaci. Známým příkladem jsou mutace v genech BRCA1 a BRCA2, které souvisejí se zvýšeným rizikem rakoviny prsu a vaječníků, nebo změny v genech spojených s Lynchovým syndromem, který zvyšuje riziko několika druhů nádorů včetně rakoviny tlustého střeva a konečníku.
O lékařce
MUDr. Monika Koudová, MBA je vedoucí genetického programu Gennet a odborná ředitelka laboratoří GNTlabs by Gennet. Má specializovanou způsobilost v oboru lékařská genetika, kde patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s více než 25letou praxí. Je držitelkou Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě domácích i zahraničních publikací a prezentací. Je členkou výboru Společnosti lékařské genetiky a genomiky (SLGG) ČLS JEP a American Society of Human Genetics (ASHG).
Pokud se dědičná mutace u jednoho člena rodiny potvrdí, důležitá informace to může být také pro jeho děti, sourozence či rodiče. Ti mohou podstoupit cílené vyšetření a v případě potvrzení genetické predispozice jim lékaři mohou doporučit odpovídající preventivní sledování.
Genetické testování přitom není určeno pouze lidem, kteří už onemocněli, ani se netýká jen žen. Využívá se při posuzování dědičných dispozic k nádorovým, kardiovaskulárním a dalším geneticky podmíněným onemocněním.
Co dnes dokáže přečíst DNA
Možnosti genetické diagnostiky se v posledních letech výrazně rozšířily. Moderní sekvenování nové generace (NGS) umožňuje během jediné analýzy zkoumat velké množství genů současně. Vyšetření může probíhat například ze vzorku krve či slin, v onkologii také z nádorové tkáně nebo volné nádorové DNA v krvi.
Ne každý genetický nález ale znamená totéž a ne každý člověk potřebuje stejné vyšetření. Důležitou součástí celého procesu je proto klinický genetik, který posoudí osobní i rodinnou anamnézu, interpretuje výsledky a doporučí další postup.
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Ptejte se genetičky
Máte v rodině více případů stejného onemocnění a přemýšlíte, zda může hrát roli dědičnost? Kdy má smysl genetické vyšetření? Co lze zjistit z krve nebo slin? Kdy testování hradí zdravotní pojišťovna? A co pro člověka a jeho příbuzné znamená, když se dědičná mutace skutečně najde?
Lékařky Moniky Koudové se můžete ptát zde
Své otázky můžete klinické genetičce MUDr. Monice Koudové, MBA, pokládat v online rozhovoru již od půlnoci. Odpovídat bude 18. září od 11 hodin.