Cirkadiánní rytmus je vnitřní biologický systém, který během dne řídí střídání bdělosti a spánku a pomáhá tělu poznat, kdy má být aktivní a kdy odpočívat. Ovlivňuje toho ovšem ještě víc: kvalitu spánku, kognitivní funkce, tělesnou teplotu i metabolismus.
Tento přirozený cyklus reaguje především na světlo a tmu, ale neřídí ho jen příroda. Do velké míry ho formujeme sami skrze každodenní návyky, uvádí magazín Healthline. Dobrá zpráva tedy je, že ho můžeme do určité míry podpořit. Ta horší? Stačí pár nenápadných zlozvyků – a rytmus se začne rozcházet s tím, co tělo skutečně potřebuje. Na co si dát pozor?
1. Nepravidelný spánek
Jedním z největších narušitelů cirkadiánního rytmu je nepravidelný spánkový režim. Pokud každý den chodíte spát nebo vstáváte v jinou hodinu, tělo ztrácí pevný rytmus. Nepomůže ani snaha dohnat „spánkový dluh“ během víkendů – pro důležité restorativní procesy to nestačí a biologickému rytmu to spíš uškodí.
Podle odborníků je klíčová konzistence a pravidelnost. Tělo si cyklus spánku a bdění nastaví lépe, pokud usínáme a probouzíme se vždy přibližně ve stejnou dobu. Dlouhodobé výkyvy mohou vést k únavě, horšímu soustředění, spánkovým poruchám, a dokonce i k oslabené imunitě.