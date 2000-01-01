Nemůžete večer usnout a hlavou vám neustále běží myšlenky? Možná stačí změnit to, co jíte. Některé potraviny přirozeně podporují tvorbu hormonů spánku, uklidňují nervový systém a nezatěžují trávení. Podívejte se na 30 jednoduchých tipů, co si dát večer pro klidnější noc.
Banán obsahuje hořčík a draslík, které uvolňují svaly a pomáhají tělu zklidnit se před spaním.
Ovesné vločky přirozeně podporují tvorbu serotoninu, který se podílí na zklidnění organismu a kvalitnějším spánku.
Vlašské ořechy obsahují zdravé tuky a melatonin, který napomáhá lepšímu usínání a kvalitnímu spánku.
Kešu ořechy obsahují minerály důležité pro nervový systém a podporují tak jeho zklidnění před usínáním.
Teplé mléko obsahuje tryptofan, který napomáhá usínání.
Tvaroh se pomalu tráví, zasytí a je proto ideální lehkou večeří, která nezatěžuje organismus před spaním.
Cottage sýr (nebo čerstvý sýr) obsahuje kasein a tryptofan, které podporují regeneraci a klidný spánek.
Meduňkový čaj pomáhá proti stresu, úzkosti a neklidu.
Brambory jsou lehce stravitelné, zasytí a pomáhají tělu zůstat v klidovém režimu před spaním.
Batáty pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi, což přispívá ke klidnějšímu spánku bez nočního probouzení.
Dýně má jemně zahřívající a zklidňující účinek, který podporuje večerní uvolnění.
Losos obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které podporují hormonální rovnováhu a přispívají ke kvalitnímu spánku.
Vejce dodávají lehce stravitelné bílkoviny a tryptofan, který pomáhá tělu připravit se na spánek.
Avokádo obsahuje zdravé tuky, které podporují stabilní energii a klid před spánkem.
Špenát je bohatý na hořčík, který uvolňuje napětí.
Cuketa je lehká, dobře stravitelná zelenina vhodná pro večer, kdy tělo potřebuje klid.
Mrkev je lehce stravitelná a díky přirozené sladkosti pomáhá zklidnit organismus před spaním.
Kiwi může podpořit kvalitu i délku spánku díky obsahu serotoninu, antioxidantů a látek, které pomáhají zklidnit organismus před usínáním.
Višně i třešně jsou přirozeným zdrojem melatoninu, který pomáhá regulovat spánkový cyklus.
Hořká čokoláda obsahuje hořčík a může podpořit relaxaci, je ale vhodná jen v menší dávce a spíše dříve večer.
Polévky, zejména lehké vývary, jsou ideální teplé večeře, které pomáhají tělu zklidnit se a připravit na spánek.
