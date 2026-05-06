Během plavby luxusní výletní lodi MV Hondius byl zjištěn a následně laboratorně potvrzen hantavirus u několika pasažérů. Ze 147 lidí na palubě došlo doposud ke třem úmrtím, ve vážném stavu je i lékař, který nemocné ošetřoval.
Hantaviróza patří do skupiny krvácivých horeček, tak jako ebola. Není ale na rozdíl od ní přenosná z člověka na člověka. Onemocnění bylo popsáno již v 50. letech v Koreji, kdy se jím vážně nakazily tisíce amerických vojáků, ale až v roce 1978 se podařilo izolovat původce. Dnes jsou různé druhy hantavirů známy po celém světě. V Evropě je smrtelný průběh vzácný.
Nejčastější otázky
- Co je hantavirus a jak se člověk nakazí?
- Jaké jsou druhy onemocnění?
- Jaké jsou příznaky a inkubační doba?
- Kdy je nutné vyhledat lékaře?
- Je možný přenos z člověka na člověka?
- Jak se chránit?
- Jaké jsou možnosti léčby? Hrozí i smrt?
- Vyskytuje se hantavirus v ČR?
Co je hantavirus a jak se člověk nakazí?
Hantavirus je vzácná, ale velmi nebezpečná infekce způsobená skupinou virů přenášených hlodavci. Vyvolává těžké onemocnění plic nebo ledvin s potenciálně smrtelným průběhem.
Lidé se hantavirem nakazí nejčastěji kontaktem s hlodavci, tedy vdechnutím mikroskopických částic z moči, trusu nebo slin nakažených hlodavců, především krys a myší. Onemocnění po kontaktu se zuby či drápy hlodavce je možné, ale vzácné. Největší riziko tedy představuje nechráněný pohyb ve skladech či zemědělských provozech, kde se nakažení hlodavci pohybovali, na půdách, ve sklepech atd.
Hantavirus „Starého a Nového světa“
Americká federální agentura pro kontrolu a prevenci nemocí Centers for Disease Control and Prevention (CDC) definuje dva hlavní typy hantaviru:
1) HFRS – hemoragická horečka s renálním syndromem
HPS – hantavirový plicní syndrom
Příznaky, inkubační doba a kdy jít k lékaři
Nejčastější příznaky:
Pokud se po kontaktu s hlodavci, případně pobytu a manipulaci v rizikových prostorech (na starých půdách či ve sklepech) objeví příznaky, je nutné okamžitě vyhledat lékaře a zmínit možnou expozici hlodavcům.
Inkubační doba bývá obvykle jeden až dva týdny po kontaktu s virem, vzácně až po osmi týdnech.
Průběh nemoci záleží na imunitní odpovědi každého pacienta. Její průběh popisuje studie Mendelovy univerzity:
- V první fázi, která trvá tři až sedm dní, se objeví náhle vysoká horečka se zimnicí, celková slabost, schvácenost, bolest zad, břicha a gastrointestinální příznaky. Ke konci první fáze se může objevit prokrvácení spojivek a kožní krevní výrony.
- Druhá fáze se projevuje poklesem krevního tlaku, prudkým poklesem počtu krevních destiček a krvácivými projevy. V těžkých případech dojde k šokovému stavu, který nezřídka končí úmrtím pacienta.
- Třetí fáze, které dominuje selhání ledvin, často vyžaduje hemodialýzu.
|
WHO krotí rozruch okolo hantaviru na výletní lodi. Ohrožení veřejnosti je nízké, tvrdí
Je možný přenos z člověka na člověka?
Evropské varianty se běžně mezi lidmi nepřenášejí, nedá se to však vyloučit a v souvislosti s aktuálním výskytem na výletní lodi WHO uvedla, že na palubě může v případě blízkého kontaktu docházet k přenosu nákazy z člověka na člověka.
Podle WHO je však riziko epidemie nízké. To potvrzuje i MUDr. Hana Zelená ze Zdravotního ústavu v Ostravě: „Naprostá většina hantavirových infekcí není přenosná z člověka na člověka. Výjimkou je jihoamerický virus Andes, u něhož byl popsán i mezilidský přenos. Člověk se obvykle nakazí náhodně prostřednictvím vdechnutí prachu kontaminovaného močí infikovaných hlodavců, vzácněji kousnutím.“
Jak se chránit?
Zdravotní ústav v Ostravě varuje především lidi, kteří se pohybují v místech výskytu hlodavců, tedy nejen osoby bez domova, ale také tábořící v přírodě, dále vojáky, lesníky, myslivce, a všechny, kdo uklízejí zanedbané sklepy, kůlny či sklady krmiv, kde může dojít ke zvíření kontaminovaného prachu.
Léčba: U těžkého průběhu hrozí i smrt
Neexistuje specifická antivirová léčba a k dispozici není ani očkování. Klíčové je včasné rozpoznání nemoci. U těžkého průběhu onemocnění může dojít k prudkému zhoršení, dýchacím potížím, hromadění tekutiny v plicích či selhání ledvin. Léčba je pak hlavně podpůrná, například pomocí umělé plicní ventilace nebo dialýzy k odstranění toxinů z krve. Úmrtnost u plicního syndromu může dosahovat 30–40 %.
|
Dovolená jako z hororu. Na výletní lodi se objevil vzácný hantavirus, zemřeli tři lidé
Hantavirus v České republice
I v České republice je ročně odhaleno několik výskytů hantavirového onemocnění, i když vzácně. V uplynulých deseti letech odborníci hlásili nárůst onemocnění hlavně v souvislosti s přemnožením hlodavců. Z údajů Státního zdravotního ústavu vyplývá, že v roce 2016 se vyskytlo 10 případů nakažených, v roce 2017 vzrostl tento počet na 17 a v roce 2019 bylo 16 případů.
„Ročně je do databáze ISIN hlášeno přibližně 10-15 případů, většina z nich je z Moravskoslezského kraje a Jihočeského kraje. Nelze však vyloučit, že reálný výskyt je vyšší a ne všechny případy jsou odhaleny a správně diagnostikovány,“ doplňuje doktorka Zelená ze Zdravotního ústavu v Ostravě.
Průběh nemoci však záleží na typu hantaviru i na reakci organismu každého pacienta. Hantavirus Tula, který přenáší i hraboš polní, obvykle probíhá jako nachlazení nebo chřipka. Virus Dobrava, jehož přenašečem je např. myšice lesní, naproti tomu může vést k vážnému onemocnění.
„Nejvážnější onemocnění člověka způsobuje virus Dobrava genotyp Dobrava-Dobrava (DOBV – D) který přenáší myšice lesní a genotyp Dobrava-Kurkino (DOBV-K) přenášený myšicí temnopásou) Nejvíce ohroženou oblastí jsou v ČR severní Morava a Slezsko, konkrétně Olomoucko, Opavsko a Zlínsko,“ píše se ve studii Mendelovy univerzity, která vychází z dat do roku 2018.