Metabolický syndrom je tichý zabiják. Nepodceňujte varovné signály

Říká se, že co oči nevidí, to srdce nebolí. V tomto případě to ovšem neplatí. Jde o problém, který sice přichází velmi nenápadně, o to víc však později dokáže zkomplikovat život. Řeč je o metabolickém syndromu.