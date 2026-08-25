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Cítil jsem se zdravý. Pak mi při běžné prohlídce odhalili rakovinu

Kolorektální karcinom zachycený při kolonoskopii | foto: Profimedia.cz

Celý život jsem sportoval, nic mě nebolelo a na svůj věk jsem se cítil zdravý. Pak mi ale při běžné preventivní prohlídce odhalili krev ve stolici a následné vyšetření ukázalo rakovinu. Kvůli nádoru mi lékaři vytvořili vývod. Ani se stomií jsem se ale nevzdal aktivního života. František napsal další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Když jsem šel před deseti lety k praktickému lékaři na prohlídku, myslel jsem si, že půjde o rutinní záležitost. Celý život jsem sportoval, nic mě nebolelo a netrápilo. Na sedmdesátníka jsem se cítil dobře.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

U praktika jsem dostal test na okultní krvácení ze stolice. Doma jsem si ho provedl a lékař jej vyhodnotil rovnou v ordinaci. Ukázala se krev ve stolici.

Pan doktor mě uklidňoval, že může jít například o hemoroidy, ale poslal mě na koloskopické vyšetření do nemocnice. Tady objevili ve střevě polyp, vzali z něj vzorek a poslali na histologický rozbor.

Tři neděle jsem čekal na výsledek. Polyp byl bohužel zhoubný, ale omezený na střevo, takže mi nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí. Protože mi ale lékaři vysvětlili, že by se za pár let nebezpečným stát mohl, souhlasil jsem s jeho operativním odstraněním.

Operovali mě ve VFN v Praze, a jelikož byl polyp jen pár centimetrů od svěrače, musel mi lékař založit vývod. Upozornili mě na to předem, takže jsem věděl, co mě čeká. Říkal jsem si, že pořád lepší než umřít. V nemocnici mě podporovali syn a manželka.

Nebezpečné mýty o rakovině tlustého střeva, kterým byste neměli věřit

Podpora pomáhá

Poté jsem začal pravidelně docházet do spolku stomiků (lidí s vývodem) České ILCO, kde jsem našel nejen oporu u ostatních pacientů, ale stali se z nás přátelé. Scházíme se každé úterý a jednou ročně jezdíme na rekondiční pobyt.

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Vyměníme si zkušenosti, řekneme si, kde je co nového, a všem nám to ohromně pomáhá. Navíc dělám figuranta pro nemocnici. Občas mi zavolají, jestli mohu přijet, aby si mladé zdravotní sestřičky mohly vyzkoušet, jak stomikovi vyměnit sáček.

Jako bývalý profesionální fotbalista za SK Union Vršovice jsem zvyklý se hýbat. Obden chodím 7 až 12 kilometrů a jezdím na kole. Nic mě zdravotně netrápí, jen kýla, kvůli oslabené břišní stěně.

Letos jsem deset let po operaci, v červnu jdu na poslední kontrolu na onkologii. Pak už budu opravdu zdravý.

Rakovina tlustého střeva je často nenápadná

  • Právě proto se také projeví většinou poměrně pozdě.
  • Mezi hlavní varovné příznaky patří střídající se průjmy a zácpa, přítomnost krve ve stolici, prudký úbytek hmotnosti nebo bolesti břicha.
  • Na rakovinu tlustého střeva a konečníku zemře ročně více než tři tisíce lidí. Tento karcinom patří k vůbec nejčastějším u nás.
  • Zásadním faktorem pro rozvoj rakoviny je životní styl, a to především strava bohatá na červené maso a průmyslově zpracované potraviny, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, a naopak nedostatek pohybu.
  • Při včasném odhalení je přitom velmi dobře léčitelný. Lékaři se proto snaží detekovat případné změny ve střevech co nejdříve, aby dali pacientům šanci na úplné uzdravení.
  • Preventivní program nabízí dvě varianty: buď primární koloskopické vyšetření jednou za deset let, nebo test okultního krvácení ve stolici, který je nutné opakovat každé dva roky.
  • Koloskopie patří k obávaným zákrokům, ale vyšetření není bolestivé. Většinou jej lze zvládnout bez injekcí a anestezie. Jen někteří pacienti potřebují zklidňující injekci a v některých odůvodněných případech se přistupuje i k celkové anestezii, například u žen po gynekologických operacích.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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