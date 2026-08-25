Když jsem šel před deseti lety k praktickému lékaři na prohlídku, myslel jsem si, že půjde o rutinní záležitost. Celý život jsem sportoval, nic mě nebolelo a netrápilo. Na sedmdesátníka jsem se cítil dobře.
Můj boj s nemocí
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U praktika jsem dostal test na okultní krvácení ze stolice. Doma jsem si ho provedl a lékař jej vyhodnotil rovnou v ordinaci. Ukázala se krev ve stolici.
Pan doktor mě uklidňoval, že může jít například o hemoroidy, ale poslal mě na koloskopické vyšetření do nemocnice. Tady objevili ve střevě polyp, vzali z něj vzorek a poslali na histologický rozbor.
Tři neděle jsem čekal na výsledek. Polyp byl bohužel zhoubný, ale omezený na střevo, takže mi nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí. Protože mi ale lékaři vysvětlili, že by se za pár let nebezpečným stát mohl, souhlasil jsem s jeho operativním odstraněním.
Operovali mě ve VFN v Praze, a jelikož byl polyp jen pár centimetrů od svěrače, musel mi lékař založit vývod. Upozornili mě na to předem, takže jsem věděl, co mě čeká. Říkal jsem si, že pořád lepší než umřít. V nemocnici mě podporovali syn a manželka.
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Podpora pomáhá
Poté jsem začal pravidelně docházet do spolku stomiků (lidí s vývodem) České ILCO, kde jsem našel nejen oporu u ostatních pacientů, ale stali se z nás přátelé. Scházíme se každé úterý a jednou ročně jezdíme na rekondiční pobyt.
Vyměníme si zkušenosti, řekneme si, kde je co nového, a všem nám to ohromně pomáhá. Navíc dělám figuranta pro nemocnici. Občas mi zavolají, jestli mohu přijet, aby si mladé zdravotní sestřičky mohly vyzkoušet, jak stomikovi vyměnit sáček.
Jako bývalý profesionální fotbalista za SK Union Vršovice jsem zvyklý se hýbat. Obden chodím 7 až 12 kilometrů a jezdím na kole. Nic mě zdravotně netrápí, jen kýla, kvůli oslabené břišní stěně.
Letos jsem deset let po operaci, v červnu jdu na poslední kontrolu na onkologii. Pak už budu opravdu zdravý.
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Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.