30 gramů vlákniny
Lékařské studie prokázaly, že dospělí přijímají běžnou potravou v průměru jenom 18 gramů vlákniny denně, což je příliš málo. Vysoký podíl těchto nestravitelných rostlinných vláken v jídelníčku vás dokáže zasytit na dlouhou dobu, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a udržuje střevní mikroflóru ve zdravé kondici, čímž zároveň posiluje váš imunitní systém. Navíc jsou podle výzkumů potraviny jako luštěniny, celozrnné výrobky, ořechy, ovoce a zelenina při hubnutí mnohem účinnější než nejrůznější přísné diety.
Cílové číslo: Dospělý člověk potřebuje 30 gramů vlákniny denně.
10 000 tisíc kroků
Čím více kroků za den ujdete, tím lépe! Dlouhá chůze snižuje riziko onemocnění diabetem, osteoporózou, rakovinou a Alzheimerovou chorobou, díky ní také ztrácíte nadbytečné kilogramy a účinně snižujete stres. Procházka na čerstvém vzduchu zmírňuje deprese a působí proti poruchám spánku.
Cílové číslo: V zásadě je každý krok navíc dobrý. Pokud jste dosud byli málo aktivní, uděláte pro svoje zdraví hodně, když za den ujdete v několika etapách 5000 až 7500 kroků, dokud postupně nedosáhnete doporučených 10 000. Vypadá to sice jako vysoké číslo, ale za pouhých 10 minut chůze se dá stihnout 1000 kroků.
