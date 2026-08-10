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Akupunktura má vědecký základ. Zjistěte, kde čínská medicína opravdu funguje

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Ve spolupráci   11:28

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Akupunktura na migrény i nespavost: Kde má čínská medicína smysl? | foto: AGELAdvertorial

Boj s dlouhodobými zdravotními potížemi bývá vyčerpávající a lidé často hledají cestu v koordinovaném propojení západních postupů a metod, jako je tradiční čínská medicína. Pokud má být ale takový krok bezpečný a účinný, nesmí jít o nahodilý experiment, nýbrž o promyšlený celostní přístup pod dohledem lékařů.

Když vás trápí úporná migréna, bezesné noci, neustávající napětí v zádech nebo návaly horka spojené s přechodem, moderní farmakologie často nabízí rychlou úlevu. Co však dělat, když samotné léky nestačí, tělo dlouhodobě volá o pomoc a vy narážíte na limity klasické terapie? Stále více lidí – od vytížených manažerů po celé rodiny – proto sází na moderní koncept, kde se doplňkové metody stávají kontrolovanou součástí oficiálního terapeutického plánu. Klíčem k úspěchu je synergie: nejprve špičková západní diagnostika, a teprve poté bezpečné zavedení jehel nebo úprava životního stylu.

Celostní přístup neznamená odmítnout klasickou medicínu

Pokud moderní medicína u chronických stavů naráží na své limity, neznamená to její selhání. U potíží, jako je chronická bolest, migréna nebo nespavost, bývá standardní farmakologická léčba někdy jen částečně účinná, nebo ji pacient kvůli vedlejším účinkům špatně snáší. Právě v tu chvíli přichází ke slovu integrativní medicína. Ta neodmítá západní vědu, ale koordinovaně spojuje standardní lékařskou péči s vybranými doplňkovými postupy, jejichž přínos je podložen důkazy.

Skutečně celostní přístup se totiž nedívá pouze na izolovaný příznak. Lékař při něm posuzuje člověka v širších souvislostech – zkoumá kvalitu jeho spánku, psychické rozpoložení, úroveň každodenního stresu, stravovací návyky i rodinné zázemí. Cílem je doplnit standardní léčebný plán o metody, které organismu pomohou nastolit ztracenou rovnováhu.

Akupunktura na migrény i nespavost: Kde má čínská medicína smysl?

Akupunktura proti chronické bolesti a migrénám očima vědy

Z metod, které tradiční čínská medicína nabízí, je vědecky nejlépe prozkoumaná a doložená akupunktura. Moderní medicínský výzkum již dávno opustil vysvětlování jejích účinků pomocí neviditelných energií. Sleduje zcela hmatatelné procesy: stimulaci periferních nervů, změny ve zpracování signálů bolesti v míše a mozku a uvolňování přirozených látek tlumících bolest, jako jsou endogenní opioidy.

Rozsáhlé metaanalýzy (například data amerického institutu NCCIH z 39 velkých studií s více než 20 tisíci účastníky) potvrzují, že akupunktura vykazuje prokazatelný, mírný až střední účinek u těchto stavů:

  • chronická bolest zad a krční páteře,
  • osteoartróza kolenního kloubu,
  • časté tenzní bolesti hlavy,
  • prevence a snižování frekvence epizodické migrény.

Britský institut NICE či prestižní American College of Physicians dnes akupunkturu oficiálně řadí mezi doporučené nefarmakologické možnosti léčby chronické nespecifické bolesti zad. Důležité je však slovo preventivní – akupunktura slouží ke snížení počtu záchvatů migrény v čase, nikoli jako okamžitá náhrada akutních léků během rozjetého záchvatu.

Akupunktura na migrény i nespavost: Kde má čínská medicína smysl?

Nespavost a menopauza: Kde jsou limity a co pomáhá?

Zatímco u bolesti jsou důkazy silné, u nespavosti a menopauzálních obtíží je situace z pohledu vědy méně jednoznačná. Výzkumy sice ukazují, že akupunktura a tradiční dechové a dechově-pohybové cvičení Dao Yin dokážou subjektivně zlepšit kvalitu spánku a ulevit od napětí, ale klinické studie mají často proměnlivou kvalitu.

U chronické nespavosti zůstává celosvětově první volbou kognitivně behaviorální terapie (CBT-I), která pracuje s úpravou návyků a myšlenkových vzorců. Podobně u návalů horka a nočního pocení v menopauze drží nejsilnější medicínské důkazy standardní hormonální substituční terapie.

Doplňkové metody čínské medicíny však mohou být pro ženy v perimenopauze nebo pro lidi trpící nespavostí skvělým a úlevným pomocníkem, pokud:

  • vyhledávají nefarmakologické cesty a chtějí se vyhnout nadužívání léků na spaní,
  • standardní hormonální léčbu ze zdravotních důvodů užívat nemohou,
  • metody využívají jako součást komplexní péče o životní styl, nikoli jako izolovaný zázrak.

Propojení západní diagnostiky a doplňkových metod v praxi

Aby byla tato kombinace západní a východní medicíny bezpečná, musí probíhat pod přísným lékařským dohledem. Nemocný člověk by nikdy neměl obcházet klasické lékaře a riskovat, že alternativní metody zakryjí vážné onemocnění.

Tento moderní, bezpečný a integrovaný model v České republice nově reprezentuje prémiová zdravotní péče v nově vznikající části kliniky Agel Plus. Na adrese této pražské kliniky se potkává špičková západní diagnostika s doplňkovými metodami. Klienti zde získávají celoroční lékařský servis s maximálním pohodlím, bez zbytečného čekání a s registrací u osobního praktického lékaře.

Součástí programů na klinice jsou vysoce nadstandardní preventivní prohlídky, které rozsahem výrazně přesahují běžné kontroly hrazené pojišťovnou. Pokud osobní lékař na základě detailních laboratorních vyšetření a konzultací zjistí, že je to pro pacienta vhodné, navrhne doplňkovou terapii včetně akupunktury jako provázanou součást osobního zdravotního plánu. Vše probíhá bezpečně, s koordinací všech vyšetření do dvou dnů a s jistotou, že v případě potřeby je okamžitě k dispozici návazná péče v síti 14 nemocnic a poliklinik skupiny AGEL.

Akupunktura na migrény i nespavost: Kde má čínská medicína smysl?

Obsah vznikl ve spolupráci s klinikou Agel Plus.

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