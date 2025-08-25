Sedm druhů chůze, které vám zlepší zdraví i náladu. Která je pro vás ideální?

Pravidelný pohyb přispívá k větší spokojenosti, ale i zdraví. Podívejte se s námi na nové trendy v chůzi. Možná vás nadchnou tak, že také hned vyrazíte na cesty.
Chůze pomáhá proti stresu, udržuje vás v kondici a přirozeně snižuje riziko onemocnění oběhového systému a srdce, vzniku diabetu i Alzheimerovy choroby. Její obliba poslední dobou roste. Aby ne, je to nejpřirozenější způsob pohybu. A je to dobře, protože čím více kroků za den uděláte, tím lépe pro vaše zdraví.

Odborníci doporučují urazit deset tisíc kroků denně, což je v závislosti na výšce vaší postavy něco mezi šesti a devíti kilometry. Jestli ovšem pracujete v kanceláři, můžete být rádi i jen za pět tisíc kroků denně a to není žádná sláva. Proto je nejvyšší čas udělat něco pro své zdraví a začít víc chodit! Ideální je rychlejší chůze, která je ke kloubům šetrnější než běh.

Japonská chůze je hit sociálních sítí. Zlepšuje kondici v každém věku

Čím víc kroků za den, tím lépe pro vás

Když se řekne chůze, nejspíš by vás ani nenapadlo, že i tady lze rozlišit různé druhy či trendy. Určitě si mezi nimi vyberete, ať už si chcete třeba zlepšit fyzickou kondici, snížit riziko vzniku deprese nebo se zbavit napětí.

Abyste se snáze namotivovali a u pohybu už zůstali, pořiďte si krokoměr, díky němuž budete mít své výsledky přímo před očima.

Nordic wallking pomáhá předcházet rakovině

V poslední době oblíbená dynamická chůze s hůlkami je prevencí rakoviny a zároveň skvělým cvičením, pokud už k onemocnění došlo.

Tato chůze: Podporuje odbourávání zmutovaných buněk, takže kromě prevence pomáhá i při probíhající léčbě, potvrzují to mnohé studie. Nordic walking (v překladu severská chůze) je ideální především v případě rakoviny prsu, protože používáním hůlek se posiluje oblast paží a ramen, tedy přesně ty partie, které jsou zasaženy léčbou. Tento druh chůze původem z Finska však pomáhá ke zlepšení fyzické kondice, i když jste zdraví. Intenzivní pohyb s holemi posiluje srdce a oběhový systém, procvičuje prakticky všechny svaly a šetrným způsobem zlepšuje pohyblivost kloubů. Navíc při něm spálíte dvakrát víc kalorií než při normální chůzi. Například žena vážící 66 kg spálí za půl hodinky nordic walkingu až 570 kcal, což je tabulka čokolády.

Postup: Chodidla prošlapujte od pat ke konečkům prstů, kolena držte mírně povolená. Paže s holemi se pohybují křížem s nohama (pravá noha a levá paže vpřed, pak levá noha a pravá paže) a horní část těla je v mírném předklonu. Při nordic walkingu se nedělají moc dlouhé kroky.



