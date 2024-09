Je lepší rychle chodit než pomalu běhat, říká lékařka. Efekt má každá minuta

Jak moc bychom se měli hýbat, abychom se „nerozpadli“?

Každý pohyb, dobrý pohyb. Podle doporučení WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, bychom týdně měli mít alespoň 150 minut pohybu. To je minimum. Ze studií i praxe však známe i takzvané víkendové bojovníky, tedy lidi, kteří cvičí jen v sobotu a neděli, tedy dvakrát týdně.

Když bychom posuzovali frekvenci pohybu a délku cvičení z hlediska největšího zdravotního benefitu, pak jednoznačně důležitější je to, jak často se hýbeme, nežli to, zda dosáhneme kýžených 150 minut. Čili když budu jednou týdně cvičit dvě a půl hodiny, nebude to mít takový efekt, jako když si každý den dám 15 minut, ale v součtu to nedá těch 150 minut týdně.