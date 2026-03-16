Na první pohled může chůze pozpátku působit trochu zvláštně. Ve skutečnosti ji však využívají fyzioterapeuti i sportovní trenéři jako součást rehabilitace a tréninku. Tělo se při ní totiž musí pohybovat jinak než při běžné chůzi – zapojuje jiné svalové skupiny, víc pracuje s rovnováhou a mozek dostává nové podněty.
Jak vám může retro chůze prospět?
1. Posílíte svaly, které běžně tolik nepracují
Chůze pozpátku aktivuje svaly jinak než běžná chůze, a může tak být vhodným doplňkem k posilování, uvádí magazín Healthline. S retro chůzí radí začínat opatrně a vyzkoušet ji nejdřív na bezpečném a rovném povrchu, například na dostatečně široké a prázdné cestě v parku. Dobrou volbou může být i běžecký pás – začněte v pomalém režimu a nebojte se aspoň ze začátku přidržovat madel.
Při chůzi pozpátku se tělo pohybuje jinak, než je zvyklé. Krok má jinou dynamiku, chodidla dopadají na zem jinak a svaly musejí reagovat na odlišnou zátěž. Díky tomu se více zapojují například kvadricepsy(čtyřhlavé svaly stehenní), svaly v okolí kolen nebo ty v oblasti lýtek, které při běžné chůzi často nepracují tak intenzivně.