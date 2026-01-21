Internetový hit, jak se naučit víc chodit. Zkuste pravidlo 6-6-6

Autor:
  9:59
Chůze je podle odborníků jedním z nejlepších a člověku nejpřirozenějších způsobů, jak do každodenní rutiny zařadit zdravý pohyb. Jenže někdy je obtížné si na procházky vyhradit čas nebo se k nim odhodlat. Možná vám pomůže nejnovější internetový trend: „pravidlo 6-6-6“.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Navzdory názvu nejde o nic hororového. Jde jednoduše o to, abyste denně vyrazili na 60minutovou procházku (nebo na chodící pás), a to buď v šest ráno, nebo v šest večer. Ideální je navíc začít šesti minutami pomalejší, „rozehřívací“ chůze a na konci si dopřát šest minut strečinku, aby se tělo lépe zregenerovalo.

„Převážná část tréninku probíhá ve svižnějším tempu. Díky tomu se vám zvýší tepová frekvence a jedná se o skutečné kardio,“ uvedl pro Healthline osobní trenér Mike Julom.

Jak správně chodit, abychom zhubli. Vyzkoušejte měsíční tréninkový plán

„Pravidlo šesti je navržené tak, aby ho zvládl téměř kdokoli a aby se dalo zařadit i do nabitého programu,“ dodává Julom. Pokud máte možnost si ráno přivstat nebo si po práci vyhradit hodinu pro sebe, je pro vás tato metoda ideální.

Procházka se dá navíc dobře kombinovat s dalšími plány, ať už je to cesta do práce, setkání s kamarádkou, venčení psa nebo poslech vašeho oblíbeného podcastu.

Chůze svědčí srdci i hlavě

„Nejde tolik o to, jestli si vezmete k srdci formát 6-6-6, nebo budete prostě jen více chodit. V každém případě jde o skvělou formu cvičení,“ říká americká lékařka Milica McDowellová.

Jak funguje pravidlo 6-6-6

  • Vyhraďte si čas buď v 6 ráno nebo v 6 večer
  • Začněte 6 minutami pomalejší chůze na rozehřátí
  • 60 minut choďte svižným tempem s vyšší tepovkou
  • Posledních 6 minut věnujte protažení

Chůze je podle ní nejúčinnější formou preventivní fyzické aktivity: „Opakovaně se prokázalo, že ujít alespoň 3 500 kroků denně pomáhá snižovat riziko kardiovaskulárních nemocí a předčasné smrti. Chůze je navíc zadarmo a je lehké si ji měřit.“

Že si hodinu na chůzi v každodenním programu nenajdete? Co takhle třikrát do týdne? Podle Americké kardiologické asociace (AHA) už 150 minut chůze za týden přispěje k tomu, aby se vám zlepšil spánek, výdrž, vitalita, paměť a kognitivní schopnosti.

Chůze má podle AHA také důležité preventivní benefity, jinými slovy si za ni v pozdějším věku poděkujete. Posílíte kosti a snížíte riziko srdečních onemocnění, rozvoje cukrovky 2. typu nebo demence. Prokazatelná je i souvislost s duševním zdravím – podle metastudie z roku 2022 už relativně malé dávky svižné chůze pomáhají snížit riziko deprese.

Pět otázek kolem chůze. Pomůže s hubnutím a zlepší imunitu

Pravidlo 6-6-6: ano, nebo ne?

Je to na vás. Dost možná jde jen o módní záležitost, kterou už za měsíc nahradí jiný trend, ale na zdravotních výhodách chůze to nic nemění.

Pokud máte rádi nové výzvy nebo už vás nebaví počítat kroky, možná vám právě „šestky“ pomůžou s motivací, která by vám jinak chyběla nebo rychle vyprchala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou

Pro svou krásu je jednou z nejobdivovanějších influencerek.

Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Útočník ve fitku polil ženu kyselinou, o život v nemocnici bojovala týdny

Ženu ve fitnes centru polili kyselinou. Má poleptanou polovinu těla a málem...

Když bylo Davině Liconové z Havaje pouhých dvacet let, zrovna se připravovala na svou první soutěž v kulturistice a těšila se na budoucnost. Když však opouštěla fitness centrum, mezi dveřmi ji...

21. ledna 2026  11:50

Internetový hit, jak se naučit víc chodit. Zkuste pravidlo 6-6-6

Ilustrační fotografie

Chůze je podle odborníků jedním z nejlepších a člověku nejpřirozenějších způsobů, jak do každodenní rutiny zařadit zdravý pohyb. Jenže někdy je obtížné si na procházky vyhradit čas nebo se k nim...

21. ledna 2026  9:59

Šestinásobná maminka ukazuje realitu, fanoušci nechápou její dokonalost

Tato šestinásobná maminka rozhodně nevypadá, že by tolikrát rodila. Na postavě...

Krystiana Tiana z USA už se nějaký čas živí pouze jako influencerka. Na Instagramu ji sleduje přes šest a půl milionu lidí. Sdílí život s šesti dětmi i luxus, ve kterém žije. Do kapsy hluboko...

21. ledna 2026  8:35

Sedm chyb, které ženy dělají při rozvodu, a jak se jim vyhnout

Ilustrační snímek

Rozvod zdaleka není jen právní proces, je to také emoční, finanční a psychologická zátěž. I ty nejsilnější ženy se během něj mohou dostat do vzorců, které zabraňují jejich zotavování, vysávají jejich...

21. ledna 2026

Mindfulness slibuje nadhled i radost ze života. Zkusili jsme, jestli funguje

Meditace si přiosvojil byznys.

Zvládání stresu, získání většího nadhledu a rovnováhy, nárůst osobní pohody a žití více v přítomnosti. To všechno slibuje technika všímavosti. Na kouzla nevěřím a ezoterika mi není blízká. Přesto,...

21. ledna 2026

Účinná domácí lékárnička na zimu: před bacily chrání med nebo cibule

Ilustrační fotka.

V této době víc než jindy řádí různá respirační onemocnění. Ke zmírnění příznaků naštěstí dokáže pomoci i celá řada přírodních prostředků. Zkuste naše tipy na účinnou zimní domácí lékárničku.

21. ledna 2026

Kosmetické vychytávky na zimu. Víme, po čem volají vaše pleť a vlasy

Péče o pleť vá s bude bavit

Leden a únor jsou pro pleť i vlasy zkouškou odolnosti. Mráz, suchý vzduch a únava si žádají více péče, jemnosti i malých radostí. Vybrali jsme kosmetické vychytávky, které vás v letošní zimě...

21. ledna 2026

Proč si dnes ženy zmenšují prsa a jaké je specifikum Česka. Plastický chirurg vypráví

Premium
Plastický chirurg Pavel Horyna

U nás chtějí klienti nenápadnější zákroky, v cizině větší efekt, říká respektovaný plastický chirurg Pavel Horyna. Díky působení na klinice, která má pobočky v Praze a Ústí nad Labem, ale i díky...

21. ledna 2026

Pivní břicho ohrožuje srdce. Riziko přichází dřív, než se objeví příznaky

ilustrační snímek

Máte „pivní pupek“? Může to být hrozba pro vaše srdce. Nová studie ukázala souvislost mezi nahromaděným břišním tukem a změnami v srdeční struktuře, které mohou vést až k jeho selhání.

21. ledna 2026

Rozdíl v délce nohou víc než centimetr může být problém. Lékař o výměně kloubů

Premium
Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás...

Opotřebení kloubů se dá zastavit, sport klouby ničí, po padesátce vás jistojistě čeká endoprotéza, po výměně kyčle už „nebudete chodit jako dřív“ a zlomenina krčku potřebuje klid… Tak si to často...

20. ledna 2026

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....

20. ledna 2026  13:50

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

20. ledna 2026  10:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.