Navzdory názvu nejde o nic hororového. Jde jednoduše o to, abyste denně vyrazili na 60minutovou procházku (nebo na chodící pás), a to buď v šest ráno, nebo v šest večer. Ideální je navíc začít šesti minutami pomalejší, „rozehřívací“ chůze a na konci si dopřát šest minut strečinku, aby se tělo lépe zregenerovalo.
„Převážná část tréninku probíhá ve svižnějším tempu. Díky tomu se vám zvýší tepová frekvence a jedná se o skutečné kardio,“ uvedl pro Healthline osobní trenér Mike Julom.
„Pravidlo šesti je navržené tak, aby ho zvládl téměř kdokoli a aby se dalo zařadit i do nabitého programu,“ dodává Julom. Pokud máte možnost si ráno přivstat nebo si po práci vyhradit hodinu pro sebe, je pro vás tato metoda ideální.
Procházka se dá navíc dobře kombinovat s dalšími plány, ať už je to cesta do práce, setkání s kamarádkou, venčení psa nebo poslech vašeho oblíbeného podcastu.
Chůze svědčí srdci i hlavě
„Nejde tolik o to, jestli si vezmete k srdci formát 6-6-6, nebo budete prostě jen více chodit. V každém případě jde o skvělou formu cvičení,“ říká americká lékařka Milica McDowellová.
Jak funguje pravidlo 6-6-6
Chůze je podle ní nejúčinnější formou preventivní fyzické aktivity: „Opakovaně se prokázalo, že ujít alespoň 3 500 kroků denně pomáhá snižovat riziko kardiovaskulárních nemocí a předčasné smrti. Chůze je navíc zadarmo a je lehké si ji měřit.“
Že si hodinu na chůzi v každodenním programu nenajdete? Co takhle třikrát do týdne? Podle Americké kardiologické asociace (AHA) už 150 minut chůze za týden přispěje k tomu, aby se vám zlepšil spánek, výdrž, vitalita, paměť a kognitivní schopnosti.
Chůze má podle AHA také důležité preventivní benefity, jinými slovy si za ni v pozdějším věku poděkujete. Posílíte kosti a snížíte riziko srdečních onemocnění, rozvoje cukrovky 2. typu nebo demence. Prokazatelná je i souvislost s duševním zdravím – podle metastudie z roku 2022 už relativně malé dávky svižné chůze pomáhají snížit riziko deprese.
Pravidlo 6-6-6: ano, nebo ne?
Je to na vás. Dost možná jde jen o módní záležitost, kterou už za měsíc nahradí jiný trend, ale na zdravotních výhodách chůze to nic nemění.
Pokud máte rádi nové výzvy nebo už vás nebaví počítat kroky, možná vám právě „šestky“ pomůžou s motivací, která by vám jinak chyběla nebo rychle vyprchala.