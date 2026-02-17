Vykročte ze začarovaného kruhu. Nemusíte lámat rekordy, stačí denně se projít

Máte v hlavě usazené pravidlo deseti tisíc kroků denně? A je vám předem jasné, že toto zkrátka nestíháte, takže na zdraví a štíhlost můžete rovnou zapomenout? Škoda, že toto přehnané číslo je zakořeněné tak hluboko v našich hlavách. Realita je jiná – a může být mnohem lepší motivací. Je totiž dosažitelná i pro normálního člověka.
Část 1/6
Ilustrační snímek

Samozřejmě – ujít tu pověstnou „desítku“ samo o sobě tak těžké není. Často se nám to povede i „mezi řečí“. Všechno to lítání po nákupech, úřadech, vyzvedávání dětí ze školky, hrabání zahrady… Problém je, že u běžně zaměstnaných lidí není možné toho dosáhnout každý den.

Ačkoli víme, jak užitečné by bylo víc chodit, tlak denních povinností nám to často nedovolí. Faktury se samy nevyplní, prádlo neposkládá, úkoly nezkontrolují… Vydat se na dvouhodinovou odpolední procházku se psem je krásná romantická představa (a pěkné každodenní ranní předsevzetí).

A pak si na konci týdne vyhodnotíme, že se nám to povedlo přesně dvakrát. A to je depresivní. Ostatně spousta z nás považuje za správné naplnění „desetitisícového pravidla“ právě dvouhodinovou procházku.

Sedm druhů chůze, které vám zlepší zdraví i náladu. Která je pro vás ideální?

Běžný člověk ujde za hodinu chůze zhruba pět až šest tisíc kroků. Takže pokud k tomu přidáte často opakovanou poučku, že „chození po kuchyni“ se nepočítá, protože funguje jen rychlá chůze v jednom kuse, připadáte si ztracení.

A ano, mám v okolí šťastlivce, kteří si denně desetitisícovou procházku dopřávají. Mají na to aplikaci v mobilu a spokojeně si odškrtávají „splněno“. Jsou buď v důchodu, nebo mají dospělé děti. My ostatní se často užíráme, že si ničíme zdraví, protože málo chodíme. A ono je to přitom celé trochu jinak.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Slavní příbuzní

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...

Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili

Slavní, kteří randili nebo si rovnou vzali příbuzné.

Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....

Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny

Příbuzné si nevybíráme, musíme jejich chování tolerovat, ačkoli se nám nelíbí.

Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

Vykročte ze začarovaného kruhu. Nemusíte lámat rekordy, stačí denně se projít

Ilustrační snímek

Máte v hlavě usazené pravidlo deseti tisíc kroků denně? A je vám předem jasné, že toto zkrátka nestíháte, takže na zdraví a štíhlost můžete rovnou zapomenout? Škoda, že toto přehnané číslo je...

17. února 2026

Bolest v lýtku byl varovný signál. Přišel jsem o dva prsty

Ilustrační fotografie

Diagnostikovali mi sice cukrovku, ale v té době jsem se tím příliš netrápil. Tu má dnes přece kdekdo, říkal jsem si. Kdybych tenkrát býval tušil, jaké komplikace jsem si mohl ušetřit! Čtenář Miroslav...

17. února 2026

Vstupujeme do roku Ohnivého Koně. Přinese odvahu, změny, ale i netrpělivost

Ilustrační snímek

Tento temperamentní běžec platí v čínském horoskopu za charismatickou, energickou a svobodomyslnou bytost, která miluje pohyb a nikdy se nezdráhá vyrazit na dobrodružnou cestu. Své pomyslné žezlo...

17. února 2026

Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny

Příbuzné si nevybíráme, musíme jejich chování tolerovat, ačkoli se nám nelíbí.

Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....

16. února 2026  8:26

Novoluní ve Vodnáři přináší energii změn. Vystupte z komfortní zóny

Ilustrační obrázek

Únorové novoluní otevírá nový lunární cyklus a podle astrologů přináší odvahu vystoupit z komfortní zóny a vykročit jiným směrem. Ve spojení s podnikavým znamením Vodnáře uvolňuje prostor odvážným...

16. února 2026

Jaký bude týden od 16. února? Kompletní horoskop pro každé znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

16. února 2026

Čokoláda hříšná i prospěšná. Rozhoduje její kvalita i zpracování

ilustrační snímek

Kakaové boby jsou superpotravina, protože obsahují velké množství flavonoidů, silných antioxidantů, které tělo zbavují škodlivin, a také regenerují a zpevňují cévy. Podobně jako červené víno i...

16. února 2026

Co dokáže kosmetika? Od těchto pomocníků čekejte skoro kouzla

Ilustrační fotografie

Kosmetika, to nejsou jen hezké, barevné kelímky, tuby a lahvičky na poličce. Je důležité vědět, jaké složky obsahují přípravky, které používáte, co umějí a jak je můžete využít ve prospěch zdraví a...

16. února 2026

Příběh Nikol: Mám pocit, že ve všem selhávám. Nedávám školu, život ani vztahy

Ilustrační snímek

Už nemůžu poslouchat ty řeči, jaké má dneska mladá generace možnosti a co vše může dokázat. Já sama to totiž vidím úplně naopak. Přijde mi, že jsou na nás vytvářeny hrozné tlaky a očekávání a my sami...

16. února 2026

Horší než rakovina. Bakterie se naučí antibiotika přežít, popisuje mikrobioložka

Premium
Mikrobioložka Jitka Viktorová

Zatímco bakterie se učí, jak přežít antibiotika, mikrobioložka Jitka Viktorová hledá způsob, jak jim v tom zabránit. V rozhovoru prozrazuje, proč může být antibiotická rezistence větší hrozbou než...

16. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Objímání jako lék. Sedm benefitů pro srdce, imunitu, spánek i psychiku

ilustrační snímek

Méně stresu, bolesti, ale i silnější imunitní systém nebo zdravější srdce. K tomu všemu může přispět objímání. Nejde jen o projev náklonnosti – fyzický dotek má zdravotní benefity, které potvrzuje...

16. února 2026

Rodině jsem o nebezpečí občas lhala, vzpomíná psycholožka na vojenské mise

Premium
„Nejsem pro, aby ženy působily v bojových jednotkách, ale jako jejich podpora...

Na pohled působí skoro až křehce. Rozhodně byste netipovali, že před vámi stojí emeritní plukovnice, válečná veteránka a ještě nedávno hlavní psycholožka české armády. Loni vyšla její kniha, ve které...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.