Samozřejmě – ujít tu pověstnou „desítku“ samo o sobě tak těžké není. Často se nám to povede i „mezi řečí“. Všechno to lítání po nákupech, úřadech, vyzvedávání dětí ze školky, hrabání zahrady… Problém je, že u běžně zaměstnaných lidí není možné toho dosáhnout každý den.
Ačkoli víme, jak užitečné by bylo víc chodit, tlak denních povinností nám to často nedovolí. Faktury se samy nevyplní, prádlo neposkládá, úkoly nezkontrolují… Vydat se na dvouhodinovou odpolední procházku se psem je krásná romantická představa (a pěkné každodenní ranní předsevzetí).
A pak si na konci týdne vyhodnotíme, že se nám to povedlo přesně dvakrát. A to je depresivní. Ostatně spousta z nás považuje za správné naplnění „desetitisícového pravidla“ právě dvouhodinovou procházku.
|
Sedm druhů chůze, které vám zlepší zdraví i náladu. Která je pro vás ideální?
Běžný člověk ujde za hodinu chůze zhruba pět až šest tisíc kroků. Takže pokud k tomu přidáte často opakovanou poučku, že „chození po kuchyni“ se nepočítá, protože funguje jen rychlá chůze v jednom kuse, připadáte si ztracení.
A ano, mám v okolí šťastlivce, kteří si denně desetitisícovou procházku dopřávají. Mají na to aplikaci v mobilu a spokojeně si odškrtávají „splněno“. Jsou buď v důchodu, nebo mají dospělé děti. My ostatní se často užíráme, že si ničíme zdraví, protože málo chodíme. A ono je to přitom celé trochu jinak.