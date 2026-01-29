Před víc než čtrnácti lety šla manželka legendárního Chucka Norrise na magnetickou rezonanci, které se údajně neměla obávat. Nedělala si tedy s ničím hlavu a vyšetření podstoupila. Jenže měla po vyšetření velmi nepříjemné komplikace a nebyla jediná. Objevilo se víc lidí, kteří měli komplikace. Za vším stála kontrastní látka, kterou si nechali injekčně vpravit do těla.
Díky ní se přihlásili další lidé, kterým po vyšetření vůbec nebylo dobře. Jejich tělo totiž po podání kontrastní látky dál zadržovalo kov gadolinium v krvi. Dělo se to především pacientům, kteří měli problémy s játry. Právě u nich se následně objevily zdravotní obtíže. Látka může vyvolat vzácnou, ale velmi závažnou nefrogenní systémovou fibrózu (NSF), která způsobuje tuhnutí kůže, svalstva a poškození vnitřních orgánů. Nebo také poruchy vidění a závratě.
Právě podobné obtíže se objevily i u ženy Chucka Norrise. „Nemohla jsem mluvit, nešlo mi přemýšlet. Měla jsem ztuhlé svaly, nemohla se pořádně hýbat,“ uvedla Norrisová. Velmi vyděšený byl i její manžel. „Nevěděl jsem, co se děje. Měl jsem obrovský strach, že mi zemře před očima. Seděl jsem vedle ní v nemocnici a bál se, co přijde,“ svěřil se.
Často se stává, že lidé, kteří mají problémy jako manželka Chucka Norrise, dostanou v nemocnici chybnou diagnózu. Lékaři si myslí, že jde o lymskou boreliózu nebo dokonce ALS. Ve skutečnosti ale pravda může být jinde.
„Nechtěla bych, aby byl někdo vyděšený z magnetické rezonance. Ta vám sama o sobě neublíží, jde o tu kontrastní látku. Pokud to není stoprocentně nutné, nenechávejte si ji podat,“ doplnila s tím, že ale nechce nikoho nabádat k takovému rozhodnutí. Podle ní je třeba vždy se dobře poradit především s ošetřujícím lékařem.
Dodnes vzpomíná na těžké období, kdy si myslela, že už se z nemocnice nikdy nevrátí domů, a lituje, že se o všem víc neinformovala. „Není třeba propadat hysterii. Jen je dobré, když si o vyšetření zjistíte co nejvíc a hlavně o látkách, které si necháváte aplikovat do těla,“ doplnila v rozhovoru pro televizní stanici CBS.
Zdraví lidé vyloučí gadolinium z těla do čtyřiadvaceti hodin a nezpůsobí jim to obtíže. Jedinci, kteří mají s ledvinami potíže, vylučují látku déle a mohou u nich nastat zdravotní komplikace. Dnes se ve většině případů používají makrocyklické kontrastní látky.