Kontrastní látka mi zničila zdraví, varuje manželka Chucka Norrise

Autor:
  8:20
Kdyby si mohla dvaašedesátiletá Gena Norrisová znovu rozmyslet, zda jít na magnetickou rezonanci, zřejmě by ráda změnila minulost a nešla tam. Před lety totiž měla po vyšetření velmi nepříjemné zdravotní obtíže. Za vše mohla látka, která by se už dnes neměla běžně používat. „Je to jed,“ myslí si.
Chuck Norris a Gena Nrrisová

Chuck Norris a Gena Nrrisová | foto: Profimedia.cz

Chuck Norris a Gena Nrrisová
Chuck Norris a Gena Nrrisová
Chuck Norris a Gena Nrrisová
Chuck Norris a Gena Nrrisová
8 fotografií

Před víc než čtrnácti lety šla manželka legendárního Chucka Norrise na magnetickou rezonanci, které se údajně neměla obávat. Nedělala si tedy s ničím hlavu a vyšetření podstoupila. Jenže měla po vyšetření velmi nepříjemné komplikace a nebyla jediná. Objevilo se víc lidí, kteří měli komplikace. Za vším stála kontrastní látka, kterou si nechali injekčně vpravit do těla.

Díky ní se přihlásili další lidé, kterým po vyšetření vůbec nebylo dobře. Jejich tělo totiž po podání kontrastní látky dál zadržovalo kov gadolinium v krvi. Dělo se to především pacientům, kteří měli problémy s játry. Právě u nich se následně objevily zdravotní obtíže. Látka může vyvolat vzácnou, ale velmi závažnou nefrogenní systémovou fibrózu (NSF), která způsobuje tuhnutí kůže, svalstva a poškození vnitřních orgánů. Nebo také poruchy vidění a závratě.

Chuck Norris a Gena Nrrisová
Chuck Norris a Gena Nrrisová
Chuck Norris a Gena Nrrisová
Chuck Norris a Gena Nrrisová
8 fotografií

Právě podobné obtíže se objevily i u ženy Chucka Norrise. „Nemohla jsem mluvit, nešlo mi přemýšlet. Měla jsem ztuhlé svaly, nemohla se pořádně hýbat,“ uvedla Norrisová. Velmi vyděšený byl i její manžel. „Nevěděl jsem, co se děje. Měl jsem obrovský strach, že mi zemře před očima. Seděl jsem vedle ní v nemocnici a bál se, co přijde,“ svěřil se.

Často se stává, že lidé, kteří mají problémy jako manželka Chucka Norrise, dostanou v nemocnici chybnou diagnózu. Lékaři si myslí, že jde o lymskou boreliózu nebo dokonce ALS. Ve skutečnosti ale pravda může být jinde.

„Nechtěla bych, aby byl někdo vyděšený z magnetické rezonance. Ta vám sama o sobě neublíží, jde o tu kontrastní látku. Pokud to není stoprocentně nutné, nenechávejte si ji podat,“ doplnila s tím, že ale nechce nikoho nabádat k takovému rozhodnutí. Podle ní je třeba vždy se dobře poradit především s ošetřujícím lékařem.

Osm otázek o magnetické rezonanci. Co byste měli před vyšetřením vědět?

Dodnes vzpomíná na těžké období, kdy si myslela, že už se z nemocnice nikdy nevrátí domů, a lituje, že se o všem víc neinformovala. „Není třeba propadat hysterii. Jen je dobré, když si o vyšetření zjistíte co nejvíc a hlavně o látkách, které si necháváte aplikovat do těla,“ doplnila v rozhovoru pro televizní stanici CBS.

Zdraví lidé vyloučí gadolinium z těla do čtyřiadvaceti hodin a nezpůsobí jim to obtíže. Jedinci, kteří mají s ledvinami potíže, vylučují látku déle a mohou u nich nastat zdravotní komplikace. Dnes se ve většině případů používají makrocyklické kontrastní látky.

Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Nejčtenější

Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Podle Ivany mívá její partner občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu:...

Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Bokang Terezu představil celé své rodině. Po jeho boku se měla zúčastnit svatby...

Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....

Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky

Jsou stejně staré, ale vypadají často, jako kdyby je dělilo několik let. Jen...

Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...

Kontrastní látka mi zničila zdraví, varuje manželka Chucka Norrise

Chuck Norris a Gena Nrrisová

Kdyby si mohla dvaašedesátiletá Gena Norrisová znovu rozmyslet, zda jít na magnetickou rezonanci, zřejmě by ráda změnila minulost a nešla tam. Před lety totiž měla po vyšetření velmi nepříjemné...

29. ledna 2026  8:20

Valentýn nevznikl v Americe. Jeho kořeny sahají do starověkého Říma

Možná čekáte velkou romantiku, ale nezapomínejte, že většina mužů si na...

Každý rok se na den 14. února Češi rozdělí na dva nesmiřitelné tábory. Jeden zaplavuje sociální sítě fotkami rudých růží, ten druhý hlasitě protestuje proti „vnucené americké tradici“. Jenže...

29. ledna 2026

Domácí pedikúra od A do Z. Nezapomeňte na hydrataci a na masáž

Ilustrační snímek

Kterou nohou jste před pár dny vykročili do nového roku? Levou, či pravou? Je to asi jedno (i když internet doporučuje vykročit za štěstím tou pravou). Nejdůležitější je, zda to byla nožka zdravá a...

29. ledna 2026

Je ženská, něžná, nepřehlédnutelná. Rozsviťte zimu růžovou barvou

Podpatky dodají ženskou noblesu každému outfitu, stejně jako lakovaná kabelka....

I v zimě může móda působit něžně a žensky. Zapomeňte na černou, protože růžová barva a hezké šaty pro vás udělají víc, než si myslíte.

29. ledna 2026

Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Podle Ivany mívá její partner občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu:...

Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...

29. ledna 2026

Našla jsem syna v křečích v postýlce. Epilepsie změnila náš život

Ilustrační fotografie

První záchvat syna Štěpána byl velký, našla jsem ho v křečích brzy ráno v postýlce. Zavolala jsem záchranku a lékaři, kteří přijeli, mu hned podali léky. Maminka Zuzana vypráví další díl seriálu Můj...

29. ledna 2026

Nejlepší sex v životě? Hledejte víc, než jen dokonalou chemii. Experti radí

Premium
ilustrační snímek

Ani odborníci se neshodují v tom, jak jej vlastně definovat ani na čem závisí, zda je možné ho zopakovat. „Můj milý deníčku… Bylo skvělé. Úžasné. Jedinečné. Nejlepší milování mého života.“ Jenže...

28. ledna 2026

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

28. ledna 2026  13:56

Influencerka ukazuje, jak si se starším manželem udržují ve vztahu jiskru

Lorna Luxe

Třiačtyřicetiletá influencerka Lorna Luxe si nemůže vynachválit vztah o jednadvacet let starším partnerem. Sledujícím prozradila, jak si udržet ve vztahu jiskru. Kupodivu za tím stojí především zájem...

28. ledna 2026  10:56

Z muže ženou a naopak. Rodina dítěti tajila pravdu o jeho skutečném pohlaví

Jim Ambrose

Padesátiletý Jim Ambrose z USA byl vychováván jako dívka. Nosil šaty, maminka mu česala dlouhé vlasy, hrál si s panenkami. Vždy byl divočejší a nechápal, že se spíš cítí jako kluk. Pravdu zjistil až...

28. ledna 2026  8:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Káva není jediná cesta, jak se probudit. Jóga a meditace vám dají energii

ilustrační snímek

Ranní rutina nemusí znamenat budík v pět ráno, hodinu cvičení a dokonalý start dne. I pár minut klidu, dechu nebo jemného protažení udělá divy.

28. ledna 2026

Tato znamení ve vztahu překvapí. Zleniví, zpustnou nebo se jen vezou

Ilustrační snímek

Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, ale jsou lidé, kteří se ve vztahu změní, na vše rezignují, pověsí na svého partnera nebo jen doufají, že se o ně postará. Mnoho z nich se pak drží třeba i...

28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.