„Kousala jsem se do jazyku a do rtů. Trvalo mi nějaký čas, než jsem se naučila žvýkat potravu tak, abych pak neměla celou pusu rozbolavělou. Musela jsem se soustředit na každé sousto,“ uvedla.

Procedura byla rychlá, bezbolestná a bez narkózy. Nic nenasvědčovalo tomu, že by si pak měla zažívat krušné chvíle. Její zubař ji před zákrokem informoval o tom, že se možná pár dnů bude cítit nesvá. Nečekala, že bude mít pocit, jako by se vrátila do batolecího období. Po zákroku na doporučení zubaře žvýkala žvýkačku, aby si na chrup zvykla. Moc to ovšem nepomáhalo.

O všem informovala své fanoušky na Instagramu, kde jich má už přes půl milionu, a video s jejími novými tesáky získalo na sociálních sítích 2,2 milionu zhlédnutí a nadšené reakce. Rodina s ní nadšení nesdílela a snažila se jí zákrok vymluvit.

„Jsem dost tvrdohlavá, když si něco usmyslím, nikdo se mnou nehne. Chtěla jsem to a teď jsem spokojená. Jen všechny dopředu varuji, že to není legrace. Trvá dlouho, než se s upířím chrupem naučíte žít. Každé jídlo teď koušu velmi opatrně, není příjemné mít z každého kousnutí aft,“ doplnila.