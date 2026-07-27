Tělo se pomocí zánětu brání virům, bakteriím či jakémukoliv poškození. Pokud ovšem zůstává zánět v těle příliš dlouho, změní se na chronický, a ze spojence je rázem zákeřný nepřítel rozsévající po těle nemoci. Lékaři ho dnes spojují s většinou civilizačních chorob – od infarktu a cukrovky přes osteoporózu až po alzheimera a deprese. Je o to zákeřnější, že nebolí, není vidět a člověk o něm často roky neví.
Obézní člověk je vlastně dlouhodobě v chronickém zánětlivém stavu, a pokud na tuto ‚infekci‘ nasedne další zánět, vznikne ‚superinfekce‘.