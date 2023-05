Chronická únava nám signalizuje, že v těle je něco špatně, vysvětluje lékař

Zasáhne vás to jako blesk. Najednou jste totálně vyčerpaní, bez energie. Ale je to úplně jiná únava než ta po fyzické námaze či psychickém vypětí. Někteří pacienti popisují, že se cítí jako loutka, když ji posadíte do křesla a přestřihnete všechny provázky… Chronický únavový syndrom má nejasné původce, těžko se diagnostikuje, a neexistuje na něj ani speciální léčba, přesto vás může omezit či úplně vyřadit z běžného provozu. Nevyspíte se z něj, odpočinek nepomůže. Je s vámi pořád. A byť nejčastěji přichází po nějaké infekční nemoci, příčin může být celá řada. Bohužel není ani jednoznačný způsob, jak nemoc odhalit. Zatím se jde vylučovací metodou – postupným vyloučením chorob s podobnými příznaky. A i proto může být odhad, že v Česku trpí chronickým únavovým stavem až 40 tisíc lidí, podhodnocený. „Označit stav stálého vyčerpání a únavy za nemoc, tedy chronický únavový syndrom, se obvykle daří až po půl roce a delším prožívání příznaků,“ říká internista MUDr. TOMÁŠ PLUHAŘ (40) z 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. | foto: Shutterstock