Chronická únava vám může ničit život. Tipy, jak ji poznat a léčit

„Ono to má často souvislost s psychikou. Člověk má pocit, že po létě jaksi vypnul nebo ještě hůř vyhořel. A to se pak přenese i na tělo,“ vysvětluje lékařka Elaine Luo. A když je toho moc, může to s ním zamávat.

Za pocit chronické nebo chcete-li nebezpečné únavy mohou psychické i fyzické faktory. Mezi ty první patří nejčastěji špatný životní styl, přepínání se v práci i v soukromí a neustálý stres. Fyzické příčiny jsou zásadnější, protože mohou značit nemoc, o které nemáte ani zdání.

Únava může hlásit nejrůznější nemoci

„Nejčastěji jde o anémii nebo artritidu, ale mnohdy je na vině některé z autoimunitních onemocnění,“ vypočítává expertka. Nebezpečná bývá také cukrovka nebo problémy s ledvinami. „Zvláště u mladých pak bývá spojena také s poruchami příjmu potravy,“ dodává lékařka.

Abyste únavu zahnali, je potřeba dodržovat pár zásadních věcí. A úplně nejlepší by bylo, kdybyste je dělali rovnou i preventivně a nemuseli se pak s ničím takovým potýkat. Základem je správně pít.

„V tomto období byste měli vypít minimálně litr až litr a půl tekutiny denně,“ uvádí Elaine Luo. Kromě vody sází na bylinkové a čistě ovocné čaje.

Jezte zdravě a hýbejte se

Další nutností, s níž vám už žádný nápoj nepomůže, je dostatečně a kvalitně spát. U lidí od dvaceti do zhruba 65 let by to mělo být od sedmi do devíti hodin denně. Starším stačí cca sedm hodin.

„Je důležité, aby spánek byl také pravidelný, chodili jste ve stejnou dobu do postele a stejně také vstávali,“ nabádá expert na spánek Nick Villalobos. Neusínejte u televize, počítače ani mobilu a provoňte si ložnici nějakým uklidňujícím aroma.

A pak jsou tu i další doporučení, jako vyhýbat se alkoholu, kouření a jiným návykovým látkám a hlavně se aspoň trochu hýbat. To platí u všeho stejně jako nutnost dobře jíst.

„Zvláště v zimě je dobré dopřávat si nějakou tepelně upravenou zeleninu s lehkým masem nebo rybou, je to výživné, zahřeje to a nebudete se po jídle cítit jako těžkooděnec,“ říká lékařka, která doporučuje také semínka a oříšky, vločky nebo banány.

V období zvýšené námahy je vhodné doplnit také hořčík nebo ženšen. „Dostat organismus do rovnováhy pomáhají i betaglukany, složené cukry z hlívy ústřičné. Je dokázáno, že posilují některé buňky imunitního systému a podporují rychlejší rekonvalescenci,“ dodává Adrián Doboly z biotechnologické společnosti Natures. Možností je tedy víc než dost. Hlavně však už únavu napříště nepodceňujte a začněte s ní včas bojovat.